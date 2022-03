Stefi Roitman debutó como cantante: escuchá el primer hit

Embed

La canción entonada por la mujer de Ricky Montaner generó gran aceptación entre sus seguidores, quienes comentaron buena onda este nuevo lanzamiento artístico de la actriz.

¿Qué te pareció la primera canción entonada por Stefi Roitman?

stefi roitman 1.jpg

Cabe recordar que Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron en los primeros días de enero de este año en una ceremonia al aire libre en un campo en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

Ricardo Montaner y su mujer, Marlene Rodríguez, sus hijos, Mau y Evaluna junto a su pareja, Camilo, estuvieron en primera fila.

image.png

Stefi Roitman aclaró cómo es la relación con su suegra, Marlene Rodríguez

Recién casada con Ricky Montaner, Stefi Roitman se vio envuelta en tremendo rumor que asegura que se llevaría pésimo con su suegra, Marlene Rodríguez.

Si bien el propio Ricardo Montaner se mostró molesto por esta versión, desmintiendo con firmeza que Stefi y Marlene tengan una mala relación, la actriz rompió el silencio.

Cansada de que se diga que tiene mala onda con su suegra, Stefi aclaró que se lleva muy bien con toda la familia de su marido y que le duele que se diga que no es así.

"Ya me parece demasiado, no sé cuan interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No no me puedo llevar mejor con la familia de mi marido", aseguró Stefi Roitman en una nota con el ciclo radial Perros de la calle.

Y se despidió admitiendo que la entristece que digan que tiene mala onda con la familia de su esposo, pero que intenta mantenerse al margen de esas versiones.

"Me contengo mucho, me encantaría responder pero después lo que primero dicen es 'Stefi respondió'", remarcó.