Survivor Expedición Robinson: Malena se hartó y acusó de machistas a sus compañeros en el último desafío

Los perdedores no solo se quedarían sin probar un bocado de la hamburguesa sino que también tendrían que ver a sus compañeros disfrutar de la comida.

"Bueno, ya estaríamos con el sufrimiento. ¿Podemos ir a buscar un poco, Marley?", disparó Eugenia Propedo mientras observaba comer a sus compañeros.

Inmediatamente, Malena dio su firme opinión sobre el asunto: "Al final, Fio (Fraccaro) tenía razón. Nunca eligen a mujeres para nada acá". El conductor Marley acotó: "Puede ser. No sé. Hay que ver la entrategia de ustedes, a quién apoyaron con los pesos".

Luego, en la entrevista individual, Juan Pablo Busilachi reflexionó sobre la actitud de Iván y sostuvo: "Veníamos de un Concejo en el cual se los acusó de machistas, de eliminar chicas, de no darle voto ni voz, y en el primer beneficio tenías cuatro personas para elegir y elegís a cuatro hombres".

"Me parece que era momento de dar un mensaje y decir 'bueno, chicas, estoy con ustedes'. Pero creo que no tiene esa inteligencia social para entender que este juego no se gana con fuerza, sino que también se gana con la cabeza, y con tratar de quedar bien con más gente que con uno mismo. A la larga le va a jugar en contra", agregó Juan Pablo.

Embed

¿Nuevo romance en Survivor Expedición Robinson? Martina confesó que gusta de alguien tras la unificación

Este miércoles, en Survivor Expedición Robinson (Telefe), la participante Martina Musillo confesó que gusta de alguien del ex campamento Norte y afirmó: "Está re bueno".

"Con Agus la verdad pegamos re buena onda", aseguró la estudiante de periodismo deportivo, luego de que emitieran unas imágenes de ellos dos riéndose y otra de él acariciándo la espalda de la rubia.

"Sentimos que nos conocemos desde hace un montón", agregó la joven. "Y no te voy a mentir... obvio, está re bueno. Me encanta, es un lindo chico", dijo sobre Agustín P.

Además, expresó en la entrevista individual: "No importa la edad. Y como está soltero puede pasar cualquier cosa".

Cabe recordar que tiempo atrás Agustín y Malena Kerschen habían demostrado tener buena química. “Me llevo muy bien con Male. La verdad es que tenemos muy buena conexión, me río mucho, me divierto mucho, comparto muchas cosas y siento que la conozco desde hace mucho tiempo”, había dicho el licenciado en Administración de Empresas.