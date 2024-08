Survivor Expedición Robinson: quién fue la décima eliminada del reality conducido por Marley

“Cuando hablaban durante el camino hacia el Concejo noté que había miradas distintas, unas vocecitas ahí. Antes de llegar, Goldi me agarró la mano y eso me terminó de confirmar todo ese subtexto”, reflexionó Janet en la entrevista individual.

Embed

Después de que el conductor Marley revelara el resultado, le consultó a Janet si se imaginaba este final. “Por supuesto que imaginaba que podía pasar, es un juego. No me sorprende la decisión y la acepto. Si no era esta noche, era la próxima”, expresó tranquila.

Acto seguido, le dedicó unas dulces palabras a sus compañeros: “Gracias por la experiencia. Me gustó compartirla con ustedes y aprendí un montón. Mauro, te amo. Euge, Balta, la verdad es que son todas personas geniales y creo que van a llegar muy lejos todos. Todos los éxitos para la unificación”.

Antes de que Janet apague su antorcha y se despida definitivamente, sus compañeros se levantaron y se acercaron hasta ella para abrazarla por última vez.

Janet Duarte_Survivor.jpg

La última eliminada de Survivor Expedición Robinson hizo una confesión que favoreció a Inés

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), el campamento Norte se quebró al darse cuenta de que el último paquete de arroz que le quedaba había desaparecido.

Los participantes, en especial, Malena Kerschen se lamentó por el arroz y apuntó contra Inés Lucero, quien pasó una noche en el campamento Sur. "Ine se lleva todo. Nunca piensa en el bien en general. Es una egoísta", la acusó Malena frente a sus compañeros.

Sin embargo, la fueguina no tuvo nada que ver. Desde el streaming que conduce Nacho Castañares, la última eliminada Julieta Clemente confesó que ella fue la culpable.

"Y no me avisaron que me iban a echar. Me llevé una bolsa de arroz", reveló la estudiante de derecho. "No sabía que me iba", aseguró.

"Chicos, me llevé yo la bolsa de arroz", comentó la última eliminada mientras reaccionaba al conflicto que se desarrollaba en pantalla. "Male está odiada con Inés", señaló Nacho. "Es que lo teníamos guardado en la mochila para que no se moje con la lluvia", explicó la exparticpante del reality.