Susana Giménez nuevamente en la mira de la AFIP

Susana Giménez Carlos Castagneto AFIP.jpg Carlos Castagneto, titular de la AFIP, anunció que apelará el fallo que favoreció a Susana Giménez por supuesta evasión de impuestos.

La argumentación del fallo favorable a Susana Giménez remarcó, entre otras cosas, que la diva "no realizó ninguna conducta pasible de ser considerada engañosa o ardidosa en los estrictos términos que reclama la ley penal". En tanto, en las últimas horas el titular de la AFIP declaró que “Aún suponiendo que, como plantea el juez, no haya habido ‘ocultamiento patrimonial’, la señora Susana Giménez todavía no presentó las declaraciones juradas".

Al mismo tiempo Carlos Castagneto agregó, para justificar la apelación de la medida, que "Ante el fisco, todos los y las contribuyentes tienen las mismas obligaciones. Este es un caso que surge de la matriz de riesgo y el control sistémico que posee el organismo, no realizamos fiscalizaciones a dedo".

afip.jpg La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apelará el fallo favorable a Susana Giménez en la causa de evasión impositiva.

La denuncia de la AFIP a Susana Giménez por presunta evasión impositiva

Fue a fines de agosto pasado cuando se conoció que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había denunciado a la diva de los teléfonos por supuesta evasión fiscal.

Según revelaron por ese entonces en Intrusos (América TV), la denuncia del organismo fiscal federal se basaba en supuestas omisiones en su declaración jurada de bienes personales del año 2019, cuya deuda ascendería a los 50 millones de pesos y la pena iría desde los tres años y medio a nueve años de prisión.

Susana dnunciada - Captura Intrusos.jpg

Claro que luego de ser notificada, Susana Giménez rechazó los cargos a través de sus abogados y contadores, asegurando que no hizo ninguna declaración engañosa, así como también aseguró que el impuesto era "confiscatorio".