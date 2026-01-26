Susana Giménez prepara un festejo ultra reservado en Europa por su cumpleaños: qué se sabe

susana

Cómo será el futuro televisivo de Susana Giménez en 2026

Tras un 2025 sin presencia en la pantalla chica, Susana Giménez ya tendría definido cómo será su regreso a Telefe en el 2026. En los últimos días se concretó una reunión clave con dos altos directivos del canal, donde se delineó el rol que ocupará la diva en la programación.

La información la contó Adrián Pallares en Intrusos (América TV), quien además detalló cuál fue el pedido especial que Susana le hizo al canal para volver al aire.

"En el 2025 no estuvo en la tele y estuvo hace unos días en Buenos Aires grabando una publicidad durante 10 horas y se volvió a Punta del Este", comenzó el conductor, dando contexto sobre la actividad reciente de la estrella.

Y aseguró: "Pero antes se reunió vía llamada con dos personas muy importantes de Telefe, con Darío Turovelsky y Federico Levrino, y se cerraron el futuro de Susana en la televisión". De esa manera, Pallares confirmó que la charla fue decisiva para su regreso.

En ese marco, el periodista explicó cuáles serán las dos instancias en que Susana Giménez volverá a la pantalla este año. La primera estará vinculada al Mundial de fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con inicio el 11 de junio.

"Susana va a ser la cara del Mundial para Telefe, quieren que esté en el partido inaugural y en las coberturas. Están armando para que esté en todo el mundial, que dura como 48 días", indicó Pallares, dejando en claro el protagonismo que tendrá la conductora en el evento deportivo.

Luego, agregó que habrá un segundo proyecto pensado para ella: un ciclo de entrevistas con grandes personalidades. "Y el segundo paso del año para Susana Giménez es hacer mano a mano o especiales como le gusta hacer. Están buscando 4 o 6 figuras internacionales", contó.

Por último, Pallares reveló que Susana puso sobre la mesa sus condiciones económicas y que Telefe habría aceptado: "Susana se quedó muy conforme y dijo: 'quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina'. Y aparentemente el cierre de esta charla fue 'lo logré'. Ya está todo cerrado para que Susana forme parte del operativo Mundial y después hace los especiales".