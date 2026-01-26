Susana Giménez prepara un festejo ultra reservado en Europa por su cumpleaños: qué se sabe
Susana Giménez cumple 82 años y decidió celebrarlo en Europa con un festejo íntimo, lejos de sus clásicas grandes fiestas. Los detalles.
26 ene 2026, 13:20
El próximo 29 de enero Susana Giménez cumplirá 82 años y, como cada vez que se acerca la fecha, el interés por saber cómo lo festejará vuelve a instalarse en la agenda mediática. A lo largo de su carrera, la conductora de Telefe acostumbró a organizar celebraciones multitudinarias, rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo. Sin embargo, este año decidió cambiar la dinámica y optar por un festejo más íntimo y tranquilo.
Según reveló La Pavada de Diario Crónica, Susana tomó la decisión de viajar a Madrid para pasar su cumpleaños junto a su hija Mecha. La diva permanecerá un mes en la capital española, tiempo en el que planea disfrutar de paseos, encuentros con amigos, compras y momentos de descanso. La elección de España no sorprende: Susana mantiene vínculos cercanos con varias personalidades allí y suele visitar el país con frecuencia.
Durante su estadía, Susana aprovechará para recorrer la ciudad, visitar boutiques y restaurantes, y reencontrarse con conocidos. Además, trascendió que Marley podría viajar para compartir algunos días con ella, reforzando la amistad que los une desde hace años y que se refleja en los múltiples proyectos televisivos que compartieron.
La diva ya había mostrado en otras ocasioness su preferencia por celebraciones más discretas. En su cumpleaños número 81, por ejemplo, optó por un encuentro íntimo en Miami, lejos de las grandes fiestas que solía organizar en Buenos Aires o Punta del Este. Esa tendencia parece consolidarse ahora con la elección de Madrid como escenario de su cumpleaños número 82.
Cómo será el futuro televisivo de Susana Giménez en 2026
Tras un 2025 sin presencia en la pantalla chica, Susana Giménez ya tendría definido cómo será su regreso a Telefe en el 2026. En los últimos días se concretó una reunión clave con dos altos directivos del canal, donde se delineó el rol que ocupará la diva en la programación.
La información la contó Adrián Pallares en Intrusos (América TV), quien además detalló cuál fue el pedido especial que Susana le hizo al canal para volver al aire.
"En el 2025 no estuvo en la tele y estuvo hace unos días en Buenos Aires grabando una publicidad durante 10 horas y se volvió a Punta del Este", comenzó el conductor, dando contexto sobre la actividad reciente de la estrella.
Y aseguró: "Pero antes se reunió vía llamada con dos personas muy importantes de Telefe, con Darío Turovelsky y Federico Levrino, y se cerraron el futuro de Susana en la televisión". De esa manera, Pallares confirmó que la charla fue decisiva para su regreso.
En ese marco, el periodista explicó cuáles serán las dos instancias en que Susana Giménez volverá a la pantalla este año. La primera estará vinculada al Mundial de fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con inicio el 11 de junio.
"Susana va a ser la cara del Mundial para Telefe, quieren que esté en el partido inaugural y en las coberturas. Están armando para que esté en todo el mundial, que dura como 48 días", indicó Pallares, dejando en claro el protagonismo que tendrá la conductora en el evento deportivo.
Luego, agregó que habrá un segundo proyecto pensado para ella: un ciclo de entrevistas con grandes personalidades. "Y el segundo paso del año para Susana Giménez es hacer mano a mano o especiales como le gusta hacer. Están buscando 4 o 6 figuras internacionales", contó.
Por último, Pallares reveló que Susana puso sobre la mesa sus condiciones económicas y que Telefe habría aceptado: "Susana se quedó muy conforme y dijo: 'quiero ser la figura mejor paga de la televisión argentina'. Y aparentemente el cierre de esta charla fue 'lo logré'. Ya está todo cerrado para que Susana forme parte del operativo Mundial y después hace los especiales".