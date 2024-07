Susana Giménez recordó el tierno gesto que tuvo Messi la primera vez que se conocieron: "Me emociono"

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo, y parece que él estaba con sus amigos, estaba Coppola también, en otra mesa”, recordó la animadora.

“No sé quién viene, si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. Dije ‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo!”, continuó.

“Llego, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘Hola, Messi. Qué placer’", dijo Susana. A lo que el capitán de la Selección Argentina le contestó con total humildad: "La foto es para mi mamá porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa en una foto”. Y Susana le contestó sorprendida: “’¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso”.

“Hoy estoy con ella. Estoy con Celia. Es un amor”, dijo Susana sobre el vínculo que generó con la madre del futbolista.

susana gimenez celia messi.jpg

El video del gran gesto de Messi con los hinchas argentinos en su cumpleaños 37

Lionel Messi cumplió 37 años el 24 de junio y en la puerta del lugar donde concentra la Selección Argentina en Nueva Jersey de cara al duelo ante Chile por la Copa América 2024 se organizó una gran encuentro de hinchas argentinos.

Ante la gran cantidad de gente presente, Messi salió por una de las ventanas a saludar a la gente y no sólo eso sino que envió la torta de su cumpleaños para que sea repartida entre los fanáticos.

Colaboradores de la Selección y personal del hotel salieron con la gran torta para repartir porciones a los fanáticos que se encontraban en la puerta.

Desde su cuenta de Instagram, el capitán argentino compartió un emotivo posteo para agradecer las muestras de cariño recibidas en su día de cumpleaños.

"¡¡Muchas gracias por todos los saludos y felicitaciones!! Otro año que coincide mi cumple estando con la Selección… Así que festejando un poco nomás y seguimos preparándonos para nuestro próximo partido. ¡Abrazos!", comentó el futbolista en su posteo.

Miles de hinchas argentinos están en Estados Unidos acompañando a la Selección Argentina en la Copa América 2024 y Messi, en el día de su cumpleaños, agradeció con ese buen gesto el cariño recibido.

Video: Sportcenter.