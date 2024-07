Tajante respuesta de Alfa de Gran Hermano al picantísimo mensaje de Joel Ojeda

Al hacerse eco de estas declaraciones de Alfa, Joel Ojeda le contestó fuerte desde las redes: “Alfa ocupate de las nenas de 20 con las que salís que de mi relación con Cata me ocupo yo”, tiró el ex GH.

joel ojeda mensaje contra alfa gran hermano.jpg

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Alfa quien fue categórico a la hora de responder al fuerte mensaje de Joel desde las redes.

"No existe para mí (Joel). Te imaginas que me importa tres carajos lo que este pibe pueda llegar a decir, pensar u opinar. No existe", dejó en claro el ex Gran Hermano 2022.

Y remarcó sobre la opinión que motivó la dura respuesta de Ojeda: "Y es verdad, si no tiene relación con Cata desaparece. Pobre pibe, me da pena".

La relación entre Alfa y Catalina siempre fue bastante tensa y quedó demostrado en los días que reingresó a la casa donde se cruzó fuerte con la médica pediatra, ya que él se mostró siempre incondicional a Juliana Furia Scaglione.

joel ojeda alfa gran hermano.jpg

Alfa se mostró arrepentido de su reingreso a la casa de Gran Hermano y disparó contra Catalina Gorostidi

Semanas atrás, Walter Alfa Santiago reingresó a la casa de Gran Hermano para compartir unos días con los chicos y volver a mostrar su excéntrica personalidad en el reality más famosa de la TV.

Pese a que entró con la mejor onda, el hombre de Tigre tuvo momentos de tensión con Catalina Gorostidi y, como si fuera poco, no pudo soportar la presencia de Ariel Ansaldo, que también se sumó esos días al programa.

En una nota con el streaming Se Picó, Alfa aclaró que su salida tuvo que ver con un tema estrictamente de salud: "Es que yo me quería quedar de la casa. Por eso hubo muchas versiones, hubo algunos que me dijeron 'gonca'. A mí me sacaron de la casa porque yo me empecé a sentir mal, y Furia fue al confesionario y dijo que yo no estaba bien".

Embed

"No había podido dormir las dos noches. Y el último médico que entró, ese día estuve todo el día monitoreado. El último médico que entró dijo 'lo tenemos que sacar ya'. Y de la producción me decían 'Alfa, vamos. Ya está'", agregó.

Alfa advirtió que él estaba dispuesto a seguir, incluso más días de los que estaban pautados, pero los médicos no se lo permitieron. "Yo no me quería ir. De ahí salí, me fui en una ambulancia a Las Lomas. Tuve un pico de presión muy alto. Muchas situaciones que se fueron dando, se fueron sumando", explicó.

Al ser consultado por su guerra con Cata, el ex GH fue tajante: "Lo de Cata a mí no me importa. Cata para mí no existe".