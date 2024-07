El alarmante tweet de Joel de Gran Hermano sobre Alfa con una durísima acusación

En el streaming de Se Picó, el hombre de Zona Norte sostuvo que el azafato estaba en pareja con Cata "por la fama", algo que molestó mucho a Joel y así lo hizo saber en público.

alfa gran hermano.jpg

“Cata existe por los problemas que tiene afuera y Joel existe por Cata”, lanzó picante Alfa al aire. Y agregó: "Darío tiene toda la razón del mundo. El ‘mucamo del aire’ es el pibe que sale con Cata para tener (fama). Las cosas que ellos han dicho de mí...”, agregaba punzante.

Joel Ojeda escuchó luego estas punzantes declaraciones de Alfa y le contestó con todo desde la red social X.

“Alfa ocupate de las nenas de 20 con las que salís que de mi relación con Cata me ocupo yo”, fue el tajante mensaje que escribió el novio de Cata desde su cuenta sobre Alfa, dando a entender que el ex GH se vincula sentimentalmente con chicas mucho más jóvenes.

joel ojeda mensaje contra alfa gran hermano.jpg

Alfa se mostró arrepentido de su reingreso a la casa de Gran Hermano y disparó contra Catalina Gorostidi

Semanas atrás, Walter Alfa Santiago reingresó a la casa de Gran Hermano para compartir unos días con los chicos y volver a mostrar su excéntrica personalidad en el reality más famosa de la TV.

Pese a que entró con la mejor onda, el hombre de Tigre tuvo momentos de tensión con Catalina Gorostidi y, como si fuera poco, no pudo soportar la presencia de Ariel Ansaldo, que también se sumó esos días al programa.

En una nota con el streaming Se Picó, Alfa aclaró que su salida tuvo que ver con un tema estrictamente de salud: "Es que yo me quería quedar de la casa. Por eso hubo muchas versiones, hubo algunos que me dijeron 'gonca'. A mí me sacaron de la casa porque yo me empecé a sentir mal, y Furia fue al confesionario y dijo que yo no estaba bien".

"No había podido dormir las dos noches. Y el último médico que entró, ese día estuve todo el día monitoreado. El último médico que entró dijo 'lo tenemos que sacar ya'. Y de la producción me decían 'Alfa, vamos. Ya está'", agregó.

Alfa advirtió que él estaba dispuesto a seguir, incluso más días de los que estaban pautados, pero los médicos no se lo permitieron. "Yo no me quería ir. De ahí salí, me fui en una ambulancia a Las Lomas. Tuve un pico de presión muy alto. Muchas situaciones que se fueron dando, se fueron sumando", explicó.

Al ser consultado por su guerra con Cata, el ex GH fue tajante: "Lo de Cata a mí no me importa. Cata para mí no existe".