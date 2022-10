Tamara Báez explotó contra L-Gante por filtrar el video en el que le hace llegar una bolsa de dinero

Embed

Como no era la forma correcta para dar el dinero de la cuota alimentaria, el dinero fue rechazado.

Desde sus redes, al ver el clip, Tamara entró en cólera: “¿Tantas ganas de joderme? Si hay abogados de por medio, quiero paz y que todo sea como corresponde. ¿Qué es esto? Se hunden solos, por Dios. Esto se arregla entre abogados. Mafias, ¿de qué peli salieron? Graban la casa de mi mamá, una falta de respeto”.

“Hoy estuvo con Jami y mirá con lo que salen ahora. ¿Qué les pasa? ¿No piensan?”, sumó a su descargo en llamas y agregó: “Ni yo entiendo qué quieren hacer. Cansada de todo esto”.

La impactante bolsa de dinero que L-Gante le da a su hija Jamaica

El cantante de cumbia 420 L-Gante y su ex pareja Tamara Báez se encuentran envueltos en un fuerte conflicto en la Justicia por el monto de dinero que la ex del artista pretende para la mantención como cuota alimentaria de la hija en común que tienen, Jamaica.

Con posiciones cruzadas desde ambos lados, este lunes feriado en Intrusos, América Tv, mostraron la bolsa de dinero que el artista le hace llegar a la mamá de su hija para que a la niña no le falte nada.

El periodista Pablo Layús informó que se trata de un monto de dinero que los amigos de L-Gante le entregan a los padres de Báez para que le llegue a la pequeña Jamaica.

La impactante imagen del dinero en una bolsa que el cantante prepara para que a su hija no le falte nada como concepto de cuota alimentaria mientras aún no llegan a un acuerdo judicial con su ex.