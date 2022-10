L-Gante se acercó a Mirtha Legrand fuera de cámara y le hizo un pedido especial

Embed

"Hablé con Mirtha, y Chiquita me dijo sobre L-Gante que era "un encanto" y me dijo "mire usted, yo lo invité a él y me pidió foto y la mamá me pidió foto", le comentó Mirtha a Pía en una conversación privada.

La madre de L-Gante acompañó al artista al programa, incluso Marina Calabró en una entrevista reveló que "La mamá de él, que estaba detrás de cámara, le hizo un gesto como de 'olvidate, no te enganches con esto'. Él cambió la onda enseguida", luego del cruce entre el cantante y la conductora de La noche de Mirtha por el nombre de la bebé del cantante.

El ácido comentario de L-Gante a Mirtha Legrand que descolocó a la conductora

Antes de dar detalles de su vínculo sentimental con Wanda Nara, L-Gante protagonizó un tenso momento en la mesa de Mirtha Legrand al recordarle algo que dijo la conductora hace un tiempo y que a él no le gustó.

El cantante de cumbia 420 no dudó en hacerle un reproche al aire a Mirtha Legrand por un comentario que le hizo fuera de cámara y que no vio con buenos ojos.

“Vamos a decir que tu hijita se llama Jamaica”, sostuvo la conductora. Y ahí el vocalista sorprendió a todos con su reacción: "Desde el principio, usted me cayó mal porque me preguntó el nombre de mi hija y cuando se lo dije, me respondió ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”.

Embed

Mirtha Legrand le contestó entre risas y un tanto sorprendida: “No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro. Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”.

Y L-Gante cerró sobre el nombre que eligió para su hija: “A mí no me gustan esos chistes. Le puse Jamaica porque es un nombre que me gustó y me permitieron a mí ponérselo”.