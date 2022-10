La impactante bolsa de dinero que L-Gante le da a su hija Jamaica

Embed

El periodista Pablo Layús informó que se trata de un monto de dinero que los amigos de L-Gante le entregan a los padres de Báez para que le llegue a la pequeña Jamaica.

La impactante imagen del dinero en una bolsa que el cantante prepara para que a su hija no le falte nada como concepto de cuota alimentaria mientras aún no llegan a un acuerdo judicial con su ex.

L-Gante confesó cuántas veces se separó de Tamara Báez y qué es lo que más le duele

L-Gante habló de todo en un mano a mano con Luis Ventura en Secretos Verdaderos, América Tv, y reconoció qué es lo que más lo angustia del reciente final de relación con Tamara Báez.

“Verla y no verla (A Jamaica) me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”, reconoció el cantante de cumbia 420.

"¿Fue una hija buscada?", le preguntó el periodista. Y L-Gante afirmó: "Sí". Y sobre su ex, sentenció: “Ya no quiero pensar en ella. Fuimos y volvimos varias veces, nos separamos tres o cuatro veces".

"Todo esto me da en no pensar en ella, yo pienso en mi hija", aseguró el artista. Y sobre todo lo que sale en los medios sobre él, comentó: "Es increíble todo lo que se dice. Todas las mañanas me levanto para saber que se está diciendo de mí”.

“De todo lo que se dijo que ha pasado, solamente dos cosas fueron verdad: la vez que me chocaron y me querían echar la culpa a mí, me enojó y dije un par de palabras y la del otro día, con la policía, porque eran tres apuntándome con un arma. Me bajé bien y ellos hicieron un mal procedimiento, mirá si se les escapaba un tiro”, cerró L-Gante.