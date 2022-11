Tamara Báez prepara su debut musical con una canción ¿dedicada a L-Gante?

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas, escuchen un poquito” dice el músico y comienza a tocar la guitarra para entonar junto a Tamara Báez lo que parece ser el estribillo de la canción.

Tamara Báez y El Viejo Márquez.jpg

“Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”, dice la letra que parecería apuntar de alguna manera al ex de la joven influencer.

Si bien en ningún momento se lo menciona a L-Gante, ni si está dedicada puntualmente a alguien, todas las miradas apuntaron inmediatamente a la pareja de toda la vida de Tamara Báez, y padre de su hijita Jamaica, dado que en todo momento ella afirmó que fue el músico quien decidió romper la familia que habían logrado formar. ¿Será?

Embed

Se filtró una foto de Tamara Báez fumando marihuana con su beba en brazos y la ex de L-Gante salió a defenderse

Tamara Báez pegó un grito al cielo al descubrir que circulaba una foto de ella en la que se la ve con un cigarrillo de marihuana mientras tiene a su hija Jamaica en brazos. La rubia denuncia que la imagen fue editada por una amiga de su ex, L-Gante.

“Dame la foto más editada que tengas”, escribió en una historia de Instagram en la que se la ve dentro de una auto con el músico. En sus brazos la pequeña beba y en sus dedos el cigarrillo de droga que se nota prendido.

Tamara Báez marihuana foto trucada.jpg

En la foto que compartió Tamara, la amiga de su ex había escrito: “Como cuando decís que te devuelven a tu hija con olor a marihuana. Y así ella se cree una ‘referente’ para las mujeres. Es todo un circo cargado de muchas mentiras y eso molesta. Aclaro, no está mal fumar, solo que con la bebé a upa no da”.

Báez compartió una captura de la imagen original que fue publicada tiempo atrás y que demuestra que la imagen fue trucada: “¿Por qué editar algo así? ¿Qué les pasa? Esta es la amiga de él”, se preguntó.