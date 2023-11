Terminante opinión de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara y la relación que tuvo con su hijo

La madre de Elian Valenzuela fue categórica al definir la relación que tuvieron: "Fue comercial", definió Claudia. Y luego recordó: “Yo la conocí (a Wanda) y tuve un buen trato”.

Y ante la consulta de los panelistas, amplió: “Pudo haber más. Lo que dijo Elian que pudo haber hecho forma parte de la vida personal de él y lo anda diciendo por todos lados. Yo no voy a aclarar ni oscurecer nada”.

Ahí Yuyito González le preguntó si le gustaba Wanda como nuera y Claudia fue sincera con un "no" al principio y después explicó al respecto de esa situación que se hubiera dado.

“No puedo decir ni que sí ni que no porque es meterme en un campo. Ella tiene toda una familia, puedo opinar que como persona me cayó bien, macanuda, divina. Pero de ahí a decir si me hubiera gustado tenerla en mi familia… No puedo…”, finalizó la madre de L-Gante.

La filosa indirecta de Tamara Báez a L-Gante tras recibir un jugado piropo de un seguidor

Una vez más Tamara Báez usó sus redes sociales para enviarle un meta mensaje a L-Gante, su ex pareja y padre de su hija Jamaica.

La influencer aprovechó el jugado piropo que un seguidor le dejó a una foto suya compartida desde sus Instagram Stories, y a través de la misma vía respondió el piropo con una clara chicana dirigida a al referente de la cumbia 420.

“Mentime, lastimame, manipulame”, escribió el fan, junto a dos emojis de caritas con corazones en los ojos, y otro con una carita llorando de risa.

Pero, picante y sin pelos en la lengua, al repostear el mensaje recibido, Tamara no dudó en responder con un tiro por elevación destinado a L-Gante.

“Tranquilo. Después se quejan cuando lo hacés”, respondió Báez dejando entrever su ironía con un emoji de llanto de risas, por estas semanas que circulan fuertes versiones de reconciliándose la pareja.