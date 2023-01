Tamara Pettinato presentó a su nuevo novio, un reconocido político, con una foto muy particular

En la imagen se los ve con traje de baño abrazados disfrutando de un día de playa, y en el posteo para confirmar el romance la periodista arrobó al funcionario y él también la compartió, con un tierno corazón.

Los rumores sobre la relación entre ambos llevan más de un año. Glinski tiene 41 años y es papá de Boris, un niño de 8 años al que Tamara ya habría conocido en persona.

Muy activo en sus redes sociales, comparte posteos de su trabajo como funcionario, y varias imágenes de su vida social.

Durísimo mensaje de Cinthia Fernández tras el desgarrador posteo de Tamara Pettinato

Tamara Pettinato vivió un momento de mucha angustia y preocupación meses atrás por su hermano Felipe, quien estuvo internado en una clínica psiquiátrica luego del fatal incendio en su departamento del barrio de Belgrano donde murió el médico Melchor Rodrigo.

La panelista posteó en su cuenta de Instagram una secuencia de fotos que la muestra envuelta en llanto en diversas ocasiones y reveló el consejo que le dio su hermano con respecto a mostrarse triste públicamente.

"Resumen de mi carrete los últimos meses… Mi hermano dice que no hay que sacarse fotos llorando. Supongo que es porque nos enseñaron a sonreír sientas lo que sientas", indicó a flor de piel.

Y agregó: "Es más cómodo para todos. Yo prefiero llorar sola y mandar fotos. ¿No lo hacemos todos?".

Lo cierto es que lejos de conmoverse, Cinthia Fernández opinó de manera certera vía Twitter tras este posteo de la panelista y fue muy dura con la hija de Roberto Pettinato.

"No sabes lo que me conmueve esta chica que entraba a la quinta de Olivos en plena cuarentena a altas horas de la noche, mientras la gente SI lloraba por no ver a sus padres/abuelos/ hijos internados o por morirse en un hospital solos… #ceroempatiatuvieronellos", lanzó certera, al ver la noticia replicada en los medios.