La dura crítica de Fernanda Iglesias a Pampita por la pelea con Moria Casán: "Me asombra lo machista que es"

Y sostuvo: "Me asombra lo machista que es ese comentario. Es un horror que lo diga una mujer, porque no solo los hombres son machistas, las mujeres también lo son". "Re vintage parecía todo", acotó Maite Peñoñori.

"Me parece un espanto que ella se crea superior cuando le dice 'soy más señora que vos', ¿por qué? Porque está casada legalmente y tuvo una hija después de casarse. Y Moria ¿qué? ¿No es señora?", reflexionó Fernanda.

El esperado cara a cara de Moria Casán y Pampita tras la tremenda pelea en el Bailando 2023

Moria Casán y Pampita tuvieron una tensa discusión al aire en el jurado del Bailando 2023, América Tv, y se generó un gran revuelo sobre cómo están las cosas entre ambas.

En este sentido, en una nota con el ciclo Intrusos, Moria y Pampita se refirieron a cómo quedó la relación entre ellas luego de lo que se vio al aire en el programa de Marcelo Tinelli.

"No pasó nada, un show más, a mí no me pasó nada. Soy funcional al show, sigan siendo auditores de esto", indicó la diva en charla con Gonzalo Vázquez.

Y remarcó: "Somos funcionales al show, no pasa nada, somos mujeres del espectáculo. Sabemos de qué se trata y nos bancamos".

"Lo dije la semana pasada, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba, una mi hija primero y la señora después por su resiliencia y por lo que pasó", explicó Moria elogiando a Pampita.

A lo que la modelo comentó entre risas: "Somos más parecidas de lo que imaginamos".

"Las peleas que podemos tener es para el show, somos buenas", finalizó Moria Casán dando por terminada la polémica desatada al aire.