Tenso cara cara en vivo entre Nacho Castañares y El Cone: la abrupta reacción de Coti Romero

"Para mí está todo más que bien. Las diferencias quedaron a un costado. Está todo perfecto", afirmó Nacho. "Siempre estuvo todo bien. A lo mejor somos personas distintas, con distintos códigos, con distintas formas de enfrentar las cosas", aseguró El Cone.

Nacho remarcó que no siente haber traicionado al cordobés. "Yo no me metí con la novia del Cone. Yo empecé a salir con Coti cuando ella estaba soltera", enfatizó y sumó: "Nunca fuimos mejores amigos. Laburamos juntos y nos veíamos seguido".

El Cone, en tanto, señaló que pensó que había una estrecha amistad entre ellos, pero reconoció que - tal vez - se equivocó en pensar eso: "Yo no dije que cenábamos todas las noches juntos, pero nos veíamos, salíamos y tuvimos conversaciones privadas. Yo sé cosas tuya y vos cosas mías. Aclaro porque sino queda como que yo soy un mentiroso. Puede que yo haya interpretado mal las cosas. Pensé que había una amistad que evidentemente no existía".

En ese instante, Coti irrumpió y cruzó a su ex. "Estaba escuchando y no me gusta que lo ataquen a Nacho. Yo lo escuché al Cone un montón de veces bardeando a Nacho por privado. Me parece un montón que venga y diga: 'vos sabías cosas mías'. Quiero que se cierren bocas que no tienen por qué estar opinando. Él mismo dijo que no lo consideraba amigo a Nacho", exclamó.

Lejos de querer polemizar con la correntina, Alexis reiteró que las cosas están bien con Nacho y quiere dar vuelta la página. "Lo que tengo para hablar, lo hago con Nacho. Yo no tengo nada que hablar con ella. Ella es simplemente mie x pareja", sentenció.

Cantando 2024: la noticia que le borró la sonrisa a Coti Romero tras su reencuentro con El Cone

Cuando pasó algo más de una año de su mediática y conflictiva ruptura amorosa, este lunes por la noche Coti Romero y El Cone Alexis Quiroga se reencontraron nada menos que en el Cantando 2024 (América TV), y la situación fue más que tensa para ambos.

Lo cierto es que anoche durante la emisión en vivo del reality musical conducido por Florencia Peña, la participante correntina se enteró al aire de que su exnovio trabajará junto a ella en el stream del programa, y la sorpresa para ella evidentemente no fue nada agradable.

Así, mientras que la conductora presentó al cordobés al pie del escritorio del jurado y le consultó si había visto la performance de su ex, Quiroga atinó a justificarse que no pudo "porque estaba de vacaciones", pero la halagó asegurando que "canta muy lindo", instantes previos a que se conociese su puntaje secreto.

En tanto, Coti dejó en claro cuál la relación actual entre ellos, y se encargó de remarcar su noviazgo con Nacho Castañares: "Nosotros nos llevamos re bien ahora. Lo nuestro está terminado hace un montón de tiempo. Yo estoy en pareja ahora. De paso, le mando un besito a Nacho. Nacho, te amo. Hay que soltar el pasado".

Asimismo, después de Marcelo Polino remarcase la "icardeada" de su amigo, Quiroga aseguró que no son amigos, así como también que no aceptó participar del Cantando, no por la presencia de Coti sino por otras cuestiones laborales.

Y fue allí cuando Alexis Quiroga anunció "de hecho, estoy compartiendo stream con ella los lunes. Tenemos la mejor", mientras que a la correntina se le transformaba el rostro e intervino disparando fiel a su estilo: "Me estoy enterando porque pensé que los lunes estaba yo solita, con Mariano, Sebi y Damasia".

A esa altura, Peña atinó a consultarle si no quería compartir con él el stream, a lo que Coti Romero, visiblemente perturbada alcanzó a decir: "No tengo problema, pero me habían dicho eso. Igual no tengo problema, está más que olvidado".