Tenso cruce entre La Tana y Eugenia por los cigarrillos en Gran Hermano 2024: "No me da pena"

"Tana, ¿cómo vas a hacer vos?", le consultó Del Moro. "No, veré. Me fijaré. Tengo cigarrillos, pero estoy ahí. Tiro para unos días porque fumo bastante", le respondió.

"¿Y cómo vas a hacer? ¿Vas a pedir?", siguió el presentador. "No, no le voy a pedir a nadie, porque nadie me ofreció. Bati, nada más, me convidó una vez", contestó diferente. "Fumo desde los 11 años, imaginate el vicio que tengo, así que no sé cómo voy a hacer cuando no tenga", agregó La Tana.

Ahí, el animador le preguntó a Eugenia si le daba pena escuchar a La Tana y ella, entre risas, le respondió que no. "No, porque yo la entrené, la hice fuerte", la picanteó Selva.

"No, porque no es comida, es veneno. Le estoy haciendo un bien. Desde los 11 años, imaginate. Y hay que jugar, esta semana es crucial", lanzó filosa Eugenia.

Sandra Priore, fumadora y participante "original", acotó: "Se juega con todo, no es solamente con el tema de los cigarrillos". "Yo, como dice Selva, si se está cagando de hambre no la dejo sin comer por juego, eh", remarcó la pescadora.

"Bueno, pero es comida. Lo otro...", dijo Selva y Sandra la interrumpió: "El que tiene un vicio, Selva, vos no lo tenés, gracias a Dios, es muy jodido. Yo no juego con eso. Quizás la gente que lo ve no sé si le va a gustar esto".

"Bueno, que lo diga la gente", le contestó Selva.

Se enojó Gran Hermano y hubo una durísima sanción para Luca y Lourdes: "No podrán..."

Luego de que los participantes Lourdes Ciccarone y Luca Figurelli comentaran sobre un grito del exterior de la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), el 'Big' los sancionó.

“Martina, alejate de Lourdes y Luca”, se escuchó desde el exterior. Inmediatamente, en la habitación, Luca y Lourdes hablaron al respecto y el joven jugador expresó su furia por el grito del afuera.

Más tarde, en medio de la gala, el ojo que todo lo ve se comunicó con los concursantes y les informó: "Hoy se escuchó un grito proveniente del exterior tras lo cual se activó el protocolo correspondiente".

"Como saben dicho protocolo obliga a los participantes a ingresar rápidamente al interior de la casa y a no hablar u omitir opinión sobre el mensaje escuchado. No obstante, hubo dos personas que desobedecieron una de estas reglas y hablaron sobre el grito con algunos compañeros. Me refiero a Luca y Lourdes", siguió.

"Todos saben que las normas sobre esta u otras cuestiones están para cumplirse. Quienes decidan infringir las disposiciones que rigen en mi casa recibirán las sanciones pertinentes. Por lo tanto, debido a esta infracción les comunico a ambos que he tomado esta decisión. Luca, Lourdes: no podrán jugar esta noche por la prueba del liderazgo. Ninguno de los dos podrá ser líder esta semana y queda fuera de esta prueba", reveló.