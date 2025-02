La romántica declaración de amor de Renato a Rosina en Gran Hermano 2024: "Que sepa..."

"Es que no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema", le respondió Renato. "Bueno, pero eso es problema de ella, ¿es como un amulato'", siguió el presentador.

"La piedrita tiene dueña, es una dueña muy linda. Puedo tirar pistas: su nombre empieza con R y termina con A", dijo el participante. "Ayyyyy, ya sé quién es", gritó emocionada Selva Pérez. "Es del otro lado del charco", sumó la rubia entusiasmada.

"¿Están de novios?", le consultó Del Moro. "Nos estamos conociendo. Pero que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volver a verla pronto", expresó Renato.

"Bueno, no tan pronto", dijo entre risas pensando en la competencia.

La experiencia desafortunada de Selva de Gran Hermano en MasterChef

Selva Pérez cobró notoriedad en las redes sociales por sus videos con su marido, "El Bicho". En sus redes, la uruguaya es una figura por su particular sentido del humor.

La popularidad que cosechó en la web la llevaron a la casa de Gran Hermano 2024, como uno de los 8 nuevos jugadores que ingresaron esta semana al realtiy de Telefe.

Antes de Gran Hermano, Selva Pérez intentó demostrar sus dotes culinarios en la edición uruguaya de MasterChef.

En audición para la competencia de gastronomía, la tiktoker realizó un pollo a la crema, que no fue del agrado del jurado.

"El arroz está pasado", "Es muy cremoso", "El plato es demasiado excesivo en materia grasa", "Quedó a mitad de camino", fueron algunos de los comentarios que recibió de parte del jurado.