Tenso cruce entre Valeria Aquino y Barby Silenzi: "Buscá los chats de..."

Luego, el periodista del ciclo que conduce Florencia de la V preguntó si se sentía molesta al respecto. "Si por supuesto. No quiero hablar de ella porque en realidad no la conozco, pero me parece una irrespetuosa totalmente. Eso lo pueden ver tanto su hija como las mías", aseguró visiblemente ofendida Barby.

Valeria Aquino El Polaco

La respuesta de Valeria Aquino

Después de escuchar estás declaraciones, en un móvil con Intrusos, Valeria Aquino disparó munición pesada contra Silenzi. "Che, Barby, aceptá que el chabón me llama a mí".

Y al descartar que las charlas sean solo por la hija que tiene en común con el Polaco, Valeria explicó: "Ay veces que hablamos de otras cosas, tampoco se lo vamos a andar contando. Si ella ya lo vio en su momento e hizo la vista gorda".

Igualmente, Valeria Aquino contó como era su relación con el Polaco: "Yo dejé a Ezequiel cuando Almita tenía un año y nunca más volví. Él es un divno. Es atorrante, nada más, pero qué vamos a hacer. Yo ya lo sé manejar después de siete años separada, pero nunca más (volveríamos) y él ya lo sabe".

Lejos de terminar ahí, Aquino advirtió a Barby SIlenzi sobre su futuro con el Polaco: "No es un millonario, flaca. Cae a la realidad. Ponete a laburar porque cuando te separes no te va a poder sostener".

Luego, la madre de Alma fue al hueso contra SIlenzi: "Flaca, si no me bancás a mí, agarrátelas conmigo. Vení a charlar conmigo como dos adultas. Dejá de hacerte la víctima, la que hacés todo bien. Sos un desastre".

En ese punto subió la apuesta: "Ahí la desbloqueo de WhatsApp y le mando los audios que tengo con el Pola, y las charlitas. ¿Qué hablamos? Se lo voy a contar a ella, ya que se hace la desentendida. Que lo arregle con el marido, yo soy la expareja. ¿Qué tengo que ver? Yo le dije, dejá de hacer lo que hacés cuando no estás bien con la mina porque sino yo quedo como una loca".

Al final, Valeria Aquino le dijo muy fuerte a Barby Silenzi: "Buscá los chats que el Polaco me mandaba cuando estabas embarazada de él. Me buscaba él".

Barby Silenzi y su guerra contra unas emprendedoras que la acusan de fraude

En la última semana acusaron a Barby Silenzi de no cumplir con un canje que había pautado con unas emprendedoras. La idea era que publicitara la marca de unas chicas a cambio de unos buzos, algo que ya había hecho en 2020 y había funcionado, pero ahora parece que la rubia olvidó subirlos a sus redes.

Le mandaron cuatro buzos por un valor de más de veinte mil pesos en julio del año pasado y - al parecer- Barby no cumplió con su parte. Las mujeres le reclamaron públicamente en sus redes esperando tener algún tipo de respuestas, pero nada de eso pasó porque borraron los mensajes hasta ahora.

"Ya pasó la temporada. Lo que queremos es que nos devuelva los cuatro buzos que le mandamos", pidieron las emprendedoras.