Terminante respuesta de Javier Milei ante los rumores de reconciliación con Fátima Florez: "Somos..."

"Perdón que lo moleste y por este tema. Con mucho respeto le consulto: se está hablando de una reconciliación con Fátima y quería chequearlo", le preguntó la periodista al presidente, quien respondió directo acerca de este trascendido aclarando qué vínculo tiene con su ex novia: "Somos solo amigos", afirmó el mandatario.

javier milei respuesta rumores de reconciliacion con fatima florez.jpg

Yuyito González reaccionó picante ante el rumor de reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei

Amalia Yuyito González sorprendió al anunciar públicamente su separación del presidente Javier Milei en abril de este año luego de unos meses de romance.

"Quiero anunciarles que he hemos decidido terminar nuestra relación con Javier Milei, esto es consensuado. Estamos en perfectas condiciones de relación pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez", dijo la conductora desde su programa Empezar el día (Ciudad Magazine).

Y explicó: "Así como he compartido todo casi un año también era justo que compartiera esta ruptura. Está todo más que bien, no voy a dar ningún detalle ni ningún tipo de explicación, no tengo nada más para decir más que esto",

Lo cierto es que al conocerse de manera reciente el rumor de reconciliación entre Fátima y Milei, la conductora fue categórica en su reacción en pleno aire.

“La productora me avisó de la reconciliación, ponele que sería así, entre Fátima Florez y Javier Milei. Ningún problema. A mí no me molesta para nada”, afirmó dejando en evidencia que no le afecta la posibilidad de un nuevo acercamiento entre ellos.

“A partir de la noticia de hoy es como un exorcismo para mí. Ya no me pertenece el tema. Yo estoy para pasarla bien en la vida. Amo el amor, cásense, hagan todo lo que quieran”, finalizó Yuyito González quitándole importancia a las noticias que llegan sobre su ex pareja.