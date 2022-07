Terminó en ambulancia: el terrible accidente de Melody Luz en El hotel de los famosos

Embed

La competencia consistía en trasladar baldes con agua en una barra sobre los hombros. Melody ahí tuvo la impactante lesión en una de sus piernas y no pudo continuar.

“Ya está, yo me doy de baja chicos, me guardo para el laberinto”, alcanzó a decir la bailarina con muchas muestras de dolor en su rostro. Su novio Alex Caniggia la asistió y acompañó en todo momento hasta llevarla a la ambulancia.

Al regresar al programa tras la revisación médica se reveló que le dieron siete puntos de sutura y deberá permanecer 48 horas en reposo, a la espera de un nuevo chequeo de su evolución.

El beso que provocó el enojo de Alex Caniggia con Melody Luz

Santiago Albornoz del Azar fue el causante de la crisis entre Melody Luz y Alex Caniggia en el reality El hotel de los famosos cuando hace unos días El Emperador se enteró del beso de la bailarina con el cocinero cuando recién comenzaba el programa.

“Obviamente, me da tristeza si es real que están muy enamorados y yo pude haber generado ese conflicto entre ellos. La verdad es que me da pena porque no soy así. No sabía que (Melody) estaba enamorada”, reconoció el chef hace poco en el programa Mañanísima.