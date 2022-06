Crisis entre Alex Caniggia y Melody Luz a días de haber salido de El hotel de los famosos

Alex confirmó que tomará un vuelo para el Viejo Continente, irá a España e Italia a tomarse unas vacaciones y buscará además comenzar con su empresa de ropa, calzado y perfume.

Si bien no se sabe que hará Melody, si se sabía que ella quería formar algo estable con el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia. La participante soñaba con convivir con el hermano de Charlotte en Puerto Madero, pero lamentablemente no podrá ser.

La angustia de Melody Luz y contención de Alex Caniggia en El hotel de los famosos

Melody Luz tuvo un ataque de angustia y se quebró desconsolada en El hotel de los famosos, El Trece. La bailarina sintió el tiempo transcurrido dentro del reality y manifestó su deseo de irse, ante el consuelo de su novio Alex Caniggia quien la contuvo en todo momento, dando muestra del amor que se tienen.

"Me quiero ir", dijo Melody en una charla con Alex. Al verla envuelta en llanto, El Emperador se acercó y la abrazó: "Tranquila amor, te amo. Tranquila bebé, queda poquito".

"Me quiero ir a mi casa. Faltan muchos juegos, no me quiero lastimar el cuerpo. Estoy cansada, me duele la panza, estoy cansada de jugar, no quiero más nada", manifestó Luz.

"Quiero ver a mi perra, la quiero abrazar. Me quedo por vos también porque no te quiero extrañar", le dijo la bailarina a su novio. A lo que él contestó: "Te amo".

"No tengo más ganas de estar acá", manifestaba Melody Luz ante cámara.