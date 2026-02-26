Así reaccionó Mauro Icardi al fogoso video de la China Suárez en ropa interior

La China Suárez encendió las redes con una producción infartante y dejó a todos mirando el mismo punto: la reacción de Mauro Icardi. Sin previo aviso y con estética de habitación de hotel, desplegó su costado más sensual en una campaña de lencería.
Mauro Icardi reaccionó a la campaña de lencería que protagonizó la China Suárez, en medio de versiones que lo señalan como celoso y poco afín a este tipo de publicaciones de su pareja.
La actriz reapareció como modelo de la marca de Ivana Figueiras y eligió hacerlo sin medias tintas. En el video se la ve recostada sobre una cama, luciendo distintos conjuntos, pintándose los labios y jugando con cerezas frente a cámara.
El posteo no fue ingenuo. “El silencio terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, escribió antes de anunciar el lanzamiento de la nueva colección. Una frase enigmática que muchos leyeron como indirecta, otros como estrategia marketinera y varios como simple provocación. Lo cierto es que el clip explotó en visualizaciones en cuestión de horas.
Por su parte, el futbolista compartió de inmediato el video de su novia con un baboso comentario. Con emojis de fueguitos, el ex de Wanda Nara expresó en sus historias de Instagram: “Sí, ya sé!!!”.
Con este gesto, Icardi pareció intentar desactivar los comentarios que hablaban de supuestos celos por la exposición de su pareja en producciones donde se muestra en ropa interior o desnuda, como ocurre en la serie En el Barro 2 (Netflix). Esta vez no hubo dudas ni silencios. Mauro reaccionó de inmediato y se mostró alineado con la movida hot de la China.
La China Suárez volvió a ubicarse entre los nombres más comentados de la ficción argentina tras el estreno de En el Barro 2 en Netflix. En esta nueva entrega, la actriz encarna a un personaje complejo, atravesado por conflictos emocionales y situaciones límite que elevan la intensidad de la trama y la exponen en escenas de alto voltaje dramático.
Bajo la dirección de Sebastián Ortega, la temporada apuesta por una narrativa más cruda y desafiante. El rol que interpreta la China la corre de lugares más cómodos y la muestra en registros más audaces, sensuales, subidos de todo, algo que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos.
Sin embargo, el debate no quedó solo en lo artístico. En DDM (América TV) aseguraron que a Mauro Icardi no le resultan indiferentes las escenas íntimas que protagoniza su pareja. Incluso, cuando ambos visitaron a Mario Pergolini, el futbolista fue sincero sobre este tema: "Soy celoso, si", admitió.
En ese marco, Guido Zaffora aportó su mirada: “Icardi, como buen controlador, admite en lo de Pergolini que le dan celos las imágenes de sexo de la China”. En la serie, la China tiene escenas de sexo con Camila Peralta y Verónica Llinás. A su vez, Tatiana Schapiro sumó su análisis en el ciclo: "Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer".