Así reaccionó Mauro Icardi al fogoso video de la China Suárez en ropa interior

Con este gesto, Icardi pareció intentar desactivar los comentarios que hablaban de supuestos celos por la exposición de su pareja en producciones donde se muestra en ropa interior o desnuda, como ocurre en la serie En el Barro 2 (Netflix). Esta vez no hubo dudas ni silencios. Mauro reaccionó de inmediato y se mostró alineado con la movida hot de la China.

Qué hizo Mauro Icardi al ver a la China Suárez En el Barro

La China Suárez volvió a ubicarse entre los nombres más comentados de la ficción argentina tras el estreno de En el Barro 2 en Netflix. En esta nueva entrega, la actriz encarna a un personaje complejo, atravesado por conflictos emocionales y situaciones límite que elevan la intensidad de la trama y la exponen en escenas de alto voltaje dramático.

Bajo la dirección de Sebastián Ortega, la temporada apuesta por una narrativa más cruda y desafiante. El rol que interpreta la China la corre de lugares más cómodos y la muestra en registros más audaces, sensuales, subidos de todo, algo que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos.

Sin embargo, el debate no quedó solo en lo artístico. En DDM (América TV) aseguraron que a Mauro Icardi no le resultan indiferentes las escenas íntimas que protagoniza su pareja. Incluso, cuando ambos visitaron a Mario Pergolini, el futbolista fue sincero sobre este tema: "Soy celoso, si", admitió.

En ese marco, Guido Zaffora aportó su mirada: “Icardi, como buen controlador, admite en lo de Pergolini que le dan celos las imágenes de sexo de la China”. En la serie, la China tiene escenas de sexo con Camila Peralta y Verónica Llinás. A su vez, Tatiana Schapiro sumó su análisis en el ciclo: "Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer".