Terrible escándalo: Manu Urcera golpeó a un hombre que maltrató a Nicole Neumann

En su cuenta de Twitter, el periodista Juan Carlos Saavedra publicó que cuando el piloto estaba abandonando la zona de boxes se cruzó con un hincha, quien le recriminó al piloto algo sobre la forma en la que había conquistado el título el año pasado. Acto seguido el fanático le gritó una frase descalificadora a la modelo, "cornuda".

La escena fue tan rápida, agregaron, que Urcera no se habría dado cuenta del nivel de gravedad de la golpiza. El hombre fue trasladado al hospital y allí la víctima hizo la denuncia contra el rionegrino.

Urcera tuit LAM.jpg

La fuerte acusación de Fabián Cubero a Nicole Neumann en medio del conflicto familiar

En una nota con Intrusos (América TV), Fabián Cubero dejó en claro que no quiere pronunciarse más sobre la decisión de su hija, Allegra, de vivir con él y no con su mamá, Nicole Neumann.

"Estoy abocado a lo que es mi partido despedida y al cumpleaños y al bautismo de Luca. No quiero hablar más", afirmó el ex jugador, que tratar de evitar el tema para no polemizar con su ex.

Embed

Cubero remarcó que en las redes hay pruebas suficientes que demuestran la elección de Allegra. "Ven las redes. No hace falta que yo de certeza de nada", agregó.

Al finalizar, el ex jugador le tiró un palito a su ex, Nicole Neumann, que prefiere no hablar del asunto ante los medios, pero -al parece- sí lo hace en off con algunos periodista. "Lo que tengo que decir, lo digo adelante de las cámaras, yo no mando a nadie", sentenció.