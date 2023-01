Thiago de Gran Hermano 2022 disparó con todo contra Agustín: "No lo puedo ni ver porque..."

Thiago Medina en La noche de los ex - GH 2022.jpg Thiago Medina opinó sin filtro contra Agustín Guardis en La noche de los ex, de Gran Hermano 2022.

Fue allí que, visiblemente sorprendido, Thiago Medina aseguró que “No sabía que había dicho cosas”.

Y no conforme con ello, fiel a su estilo sincero, directo y sin vueltas, concluyó sobre su nula afinidad con Guardis: “Yo no lo puedo ni ver a Agustín porque se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe”.

Gran Hermano 2022: el picante mensaje que Daniela le mandó a Thiago en la gala en vivo

A días de la salida de Thiago Medina, este jueves por la noche se vivió una nueva gala de nominación en vivo en Gran Hermano 2022 y a pesar de haber hecho la espontánea días antes, Daniela Celis pasó por el confesionario para que nadie sospeche.

Lo cierto es que dentro del cuarto rojo, "Venganiela" le confió a Gran Hermano sentirse mejor con el paso de los días y hasta se hizo un tiempo para mandarle saluditos a sus familiares.

Pero al salir del confesionario, Daniela no pudo contener sus sentimientos y con la puerta entrecerrada miró a la cámara a la vista instalada allí y le mandó un contundente mensaje al chico que le robó el corazón, aunque también la hizo sufrir.

“Espero que me estés esperando”, lanzó con un tono imperativo pero claramente sincero. Y mientras se alejaba de ese sector, se rio de ella misma por el tono de su mensaje dirigido a Thiago Medina. Asimismo, al reunirse con el resto de los hermanitos, Dani comentó pícara su gesto dejando claro que lo extraña y espera salir de la casa para seguir afuera la historia de amor.