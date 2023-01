Marcos se hartó de Camila en Gran Hermano 2022 y fue muy duro con ella: "No me toques más"

En las últimas horas, se viralizó un video de la transmisión de Pluto TV en la cual se puede ver a Camila, Marcos y Maxi en el sauna y allí, la pianista de 21 años intentó acercarse a Marcos con la excusa de advertirle que tenía un granito en su espalda.

"Este este, mirá", le dijo ella, mientras el salteño con la tranquilidad que lo caracteriza le dijo "No, muchas gracias", pero ella insistió. "Un pedacito, dale. Un poquitito nada más". "No, gracias, no me toques", le dijo él.

Tal fue el punto que tuvo que intervenir Maxi que interrumpió la incómoda situación. "Camila, te están diciendo que no. ¿Qué parte no entendiste?", le dijo, tajante.

Camila y Alfa durmieron juntos en Gran Hermano 2022: el video

Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio siguen dando que hablar en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe).

Es evidente que Walter no puede ocultar su atracción por la joven que ingresó al reality junto a Ariel y el resto de la casa ya lo percibió.

Durante el debate del miércoles, se emitió un clip que mostró en paralelo el acercamiento entre ambos participantes, además de una charla entre Daniela, Julieta y Romina sobre el tema.

"Son raros a veces Cami y Alfa, ¿viste? No sé, veo cosas raras", comenzó la actriz, quien tiene buen trato con el mayor de la competencia.

Además, las mujeres comentaron situaciones de fuerte tensión sexual entre los dos, incluida la distinción del trato de él con respecto al resto de compañeras. Tras un coqueteo sorprendente entre los dos implicados en el patio, Marcos se sumó a la charla: "Un poco raras las conversaciones".

También se mencionó la ocasión en la que ambos durmieron juntos en uno de los sillones de la propiedad.