Thiago Medina mostró por primera vez cómo quedó la casa de dos pisos que se hizo tras su paso por Gran Hermano

Con un perfil mucho más bajo que Daniela Celis, su pareja a quien conoció dentro de la casa, Thiago no solamente instaló un negocio de frutas y verduras en el barrio, sino que también se propuso arreglar la casa en la que vive junto a seis de sus diez hermanos y su padre.

Casa Thiago Medina 1.jpg

Así, hoy en día la casa familiar tiene una estética completamente diferente. No sólo logró terminar de revocar las paredes del comedor, sino que las pintó luciendo totalmente nueva. Claro que también se encargó de hacer la correcta instalación eléctrica en toda la casa, tanto interior como exteriormente.

Casa Thiago Medina 2.jpg

Pero eso no es todo, porque los pisos de la vivienda de dos pisos también son nuevos, así como el living también fue renovado completamente, donde la protagonista es una hermosa y enorme mesa de madera que reúne a toda la familia. “Es un barrio tranqui, con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”, confesó en tanto el novio de Pestañela en Mañanísima (Ciudad Magazine), orgulloso de todo lo logrado hasta ahora.

Daniela Celis habló de los rumores de embarazo y aclaró si espera su primer hijo con Thiago de Gran Hermano

Daniela Celis y Thiago Medina son una de las pocas parejas que se formaron durante Gran Hermano 2022 y que siguen juntos, dado que las de Coti Romero con el Cone y Juliana con Maxi ya se rompieron.

Y lo cierto es desde hace algunos días comenzó a circular una fuerte versión en las redes sociales asegurando que Pestañela estaba embarazada esperando su primer hijo junto al muchacho de González Catán.

Así las cosas y frente a estos rumores, el periodista Ángel de Brito decidió ir a la fuente y consultarle directamente a Dani por la posibilidad de un embarazo en curso.

Daniela Celis y Thiago Medina.jpg

A través de un mensaje de audio, Celis le respondió al conductor de LAM (América TV) aclarando la verdad sobre su maternidad. “Es la misma gente, para mí son los fans, es un grupito que siempre dice cosas, nos separan todo el tiempo, después me vuelven a juntar y ahora me embarazaron. Hasta ahora no”, pudo escucharse aclarar a Pestañela.

En tanto, de Brito agregó que la ex GH le aseguró sobre el tema: “Te prometo que vas a ser el primero en saberlo”. Y concluyó revelando: “Igual me dice que tiene ganas de ser madre joven, pero por ahora no”.