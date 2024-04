Tini Stoessel se quebró en medio de un vivo de Instagram: "Necesitaba frenar"

“En un proceso que pensé que no me iba a animar a compartir, no con todos ustedes”, agregó con los ojos húmedos. Y manifestó:“Más allá de estar contado mi historia, de heridas que todos tenemos y vamos pasando a lo largo de la vida, ojalá pueda acompañarlos en sus vidas”.

Más adelante, les dijo a sus fans: “No tengan miedo a hablar, no tengan miedo a llamar a alguien si lo necesitan, de decir lo que les está pasando”.

Además, la artista aseguró: “Necesitaba frenar, tomarme mi tiempo, escribir este álbum y compartirlo con ustedes. Se sintió liberador hacer música con cosas que ni siquiera me animaba a decir”.

Por otro lado, reflexionó sobre la exposición y las redes sociales: “Algo que suelo decir bastante. Esto de las redes sociales, ver algo de alguien que está expuesto o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad. Pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo. Ojalá se tome un poco más de conciencia, bastante más de conciencia, lo que generan las redes sociales. Un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mí, por mi proceso y por todo lo que me pasó”.

Y cerró: “Lo digo en general, siento que se habla como muy libremente de la vida del otro. Se mira muy libremente de la vida del otro, de qué es lo que uno piensa. Y nadie sabe lo que está viviendo, procesando esa persona a puertas para adentro. Entonces, por favor, eso de poder ser un poco más empáticos y tener un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida sobre la otra persona, simplemente por lo que esa persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”.

Fran Stoessel habló sobre lo que vivió con la internación de su papá tras la nueva canción de Tini

La cantante Tini Stoessel volvió a lanzar música y conmovió a todos con la canción "Pa", que habla de forma profunda acerca del duro momento que vivió con la internación de su papá, Alejandro Stoessel, en 2022.

En medio del furor por esta nuevo estreno, su hermano Francisco Stoessel se sinceró acerca de lo que está canción le generaba y se animo a hablar sobre lo que sintió cuando su papá estuvo mal.

“A mí en lo personal es una canción que me emocionó muchísimo y lo que más contento me pone es que la flaca se haya podido expresar a través de la música que es lo que más ama”, comentó en el programa de streaming Rumis (La Casa).

Además, opinó acerca del resto del disco que su hermana está por lanzar y expresó: “Siento que esto le hizo muy bien, la canción es solo la punta del iceberg porque es un álbum hermoso el que hizo, en el que ella hace una especie de catarsis y una liberación que creo yo, le va a hacer bien. Le va a hacer bien para su proyección, para el horizonte que tiene y para desquitarse, sacarse lo tóxico, el veneno que ha consumido por muchos años”.

Luego puntualizó en la internación de Alejandro y agregó: "Es una canción que como familia hemos amado, son letras hermosas para nuestro padre, que es merecedor de todo lo que se dice, un gran padre que siempre nos ha acompañado, ha dado lo mejor para nosotros y haber estado al borde perderlo fue una de las emociones y sentimientos más agudos que como familia hemos llegado a tener”.

“Hoy en día esto nos ayudó a poder valorar, no sólo su presencia sino los pequeños momentos, que a veces no nos damos cuenta. Fue un cambio muy grande, es una de las pocas canciones que puedo escuchar 100 veces y todas me van a tocar de la misma forma que fue la primera. Muy contento por ella y espero que ahora escuchen el álbum", concluyó Fran.