Tini Stoessel lanzó Pa, la emotiva canción que le dedicó a su padre en el momento más difícil

"Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar amándome a mí. No podía aceptar despedirme así", dice la letra de la canción que Tini le escribió a su padre.

El lanzamiento de su nuevo álbum generó mucha repercusión, ya que Tini había eliminado todas las fotos de su cuenta de Instagram, una acción de marketing que se volvió bastante recurrente entre los artistas que están por estrenar un nuevo disco.

Alejandro Stoessel se hartó de las críticas a Tini y publicó una fuerte carta abierta

Después de las más variopintas críticas tras el anuncio que hizo Tini Stoessel sobre su próximo disco, Un mechón de pelo que saldrá el 11 de abril, su papá Alejandro Stoessel salió a defender a la cantante a través de una dura carta abierta.

Desde su cuenta de X, ex Twitter, el famoso productor y director televisivo, compartió con sus más de 262 mil seguidores un texto que sorprendió a todos.

"¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato", expresó el papá de la estrella pop en su posteo durante la noche del miércoles 27 de marzo.

Al tiempo que concluyó su descargo disparando fuerte contra quienes se dedican a burlarse de su hija desde la virtualidad: "Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad".

Como era de suponer, no pasaron muchos minutos para que el fandom de su famosa hija comentase el posteo. "Los que vinieron a bardear acá son justamente los tocaditos. ¡¡Bien ahí, Ale!!", "Hablaste Ale" o "Ale, ellos no saben lo que dicen. Los que están con TINI pudieron sentir y ver su dolor a través del video. Son personas que por no tener algo, colocan sus frustraciones en otros. Estamos con ella", fueron algunas de las reacciones.