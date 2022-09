¡Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos!  Tras los rumores de crisis, los pescaron en los Bilboard Latinos

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en los Bilboard Latinos - historias.jpg Rodrigo de Paul acompañando a Tini Stoessel camino al escenario de los Bilboard Latinos, donde interpretó Carne y hueso.

Así lo reflejó Chusmeteando, la cuenta detective de celebrities, que no le pierde pisada a los movimientos de las figuras en boga cada semana.

Allí, en medio del glamoroso evento de la industria de la música latina, pudo verse al integrante de la Selección Argentina de fútbol de gorrita y su reciente rubio platinado, dando por terminadas las especulaciones que sugerían una posible crisis y distanciamiento entre Tini Stoessel y su pareja.

Descubrieron un mensaje oculto de Tini Stoessel a Sebastián Yatra en su último tema

Los fans de Tini Stoessel encontraron en su nuevo tema “El Último Beso”, que canta junto a Tiago PZK, muchas referencia que bien podrían ser palitos para su ex, Sebastián Yatra. Si bien la cantante está en pareja con Rodrigo de Paul, parece que aprovechó el tema para devolverle algunas indirectas.

Según un compilado que armó un fan en las redes, la cantante había usado algunos fragmentos de las canciones del colombiano para contestarle. Desde TikTok un usuario unió todas las pruebas: “Y ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. 'Toy convirtiendo en money el tiempo que perdí", dice una de las estrofas del último tema de Tini.

tini.jpg Según los fans, Tini Stoessel le habría hecho un pase de facturas a su ex, Sebastián Yatra, en su nueva canción "El último beso".

Pero, parece respuesta a “Oye”, el tema de Yatra. En otra, el colombiano dice: “para olvidarte quedé con alguien y fue peor. me comí a todo el mundo y ni así te olvidé”. Y, el tema de Tini refiere: “Y ya no duermes porque en otra me buscaste, pero no vas a encontrarme".

“Me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde", dice con los tapones de punta el tema de Tini que responde, al aparecer, una parte de uno de los de Yatra que admite su estado: “Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde".