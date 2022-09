La desgarradora despedida de Tini Stoessel a una amiga y la importante aclaración a sus seguidores

"Te voy a ir a visitar todas las veces que pueda. Sos irremplazable, Martita. Yo también me quedaría a vivir en ese abrazo de la última foto. Te amo con mi vida entera”.

Ante la preocupación de sus seguidores, que comenzaron a preocuparse por el posteo, dado que creían que su amiga había muerto, la novia de Rodrigo de Paul tuvo que salir a aclarar de qué se trataba.

“¡A Marta no le pasó nada grave! Se va a vivir afuera, la voy a extrañar con todo el corazón, la amo y espero que tenga el mejor viaje de su vida”.

Descubrieron un mensaje oculto de Tini Stoessel a Sebastián Yatra en su último tema

Los fans de Tini Stoessel encontraron en su nuevo tema “El Último Beso”, que canta junto a Tiago PZK, muchas referencia que bien podrían ser palitos para su ex, Sebastián Yatra. Si bien la cantante está en pareja con Rodrigo de Paul, parece que aprovechó el tema para devolverle algunas indirectas.

Según un compilado que armó un fan en las redes, la cantante había usado algunos fragmentos de las canciones del colombiano para contestarle.

Desde TikTok un usuario unió todas las pruebas: “Y ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. 'Toy convirtiendo en money el tiempo que perdí", dice una de las estrofas del último tema de Tini.

Pero, parece respuesta a “Oye”, el tema de Yatra. En otra, el colombiano dice: “para olvidarte quedé con alguien y fue peor. me comí a todo el mundo y ni así te olvidé”. Y, el tema de Tini refiere: “Y ya no duermes porque en otra me buscaste, pero no vas a encontrarme".

“Me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde", dice con los tapones de punta el tema de Tini que responde, al aparecer, una parte de uno de los de Yatra que admite su estado: “Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde".