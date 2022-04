Todas contra Anda Rosenfeld: la grabaron a escondidas mientras peleaba con un periodista

Y, la que le dio la derecha fue nada menos que Cinthia Fernández. La ex angelita grabó -al estilo de cámara oculta- una discusión que mantuvo Rosenfeld con Martín Candalaft en el que discuten porque a la letrada le van a sacar la matrícula.

La discusión tuvo lugar en el 2020 cuando el periodista del ciclo. Rosenfeld estaba enojada con la noticia, entonces le discutía y Fernández aprovechó y grabó todo, que publicó recién este fin de semana en sus redes, tras el descargo de Latorre.

Embed Quiero aclarar que no pudimos seguir con el tema por tiempos



Cómo lo expresé al aire mantengo lo que dije. Ana Rosenfeld tiene la matrícula suspendida



Tiene sentencia y confirmación de cámara



Por más que diga que no, es así. Lo sabe cualquier estudiante de derecho de 1er año https://t.co/76kIPcFKNA — Martín Candalaft (@martincandalaft) November 25, 2020

“Te van a suspender la matrícula”, le informaba Candalaft y ella se negaba, le decía que no era así. “No se confirmó nada, si no sos abogado no discutas conmigo”, le pide Ana segundos más tarde ya sentada en su lugar.

Claro que todo continuó al aire pero en un tono más calmo. Candalaft la estaba informando que no podría ejercer por un año por el escándalo de Juan Darthés, cuando fue su defensora, se bajó y dio declaraciones que para la Justicia lo perjudicaban.

"No solo afirmó y dio a entender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte”, indicó el falló del Colegio de abogados que la dejó sin poder ejercer hasta noviembre de 2021.

Embed

El furioso descargo de Yanina Latorre contra Ana Rosenfeld: "Es insoportable"

Yanina Latorre blanqueó sus diferencias con Ana Rosenfeld. La panelista hizo un fuerte descargo en Instagram contra la abogada mediática tras el cruce al aire en LAM.

"No me gusta la gente que destrata o trata con cierta soberbia a la gente que labura", comenzó diciendo la rubia, que describió cómo es su compañera cuando las cámaras se apagan.

"En LAM somos muchas personas trabajando. Hay productores, maquilladores, camarógrafos, vestuaristas... Esta señora, a esas personas, no las registra y dice 'nena, nene, ¿quién me compra una gaseosa?'", siguió.

Con mucha ironía, Yanina le aconsejó a Rosenfeld que busque un asistente. "Si querés que alguien te haga algo, contratá un asistente y poné guita porque ni el remís te pagás. ¡Sos una miserable!", exclamó.

"No entiende el código de laburo. Los chicos que están ahí, hacen el programa. Yo adoro a los productores y los considero mis compañeros y mis amigos. Sin ellos el programa no sale al aire. A veces, es más arduo el trabajo detrás de cámara. No le decís 'nena o nene' al productor. Te averiguas el nombre y los llamas por el nombre", añadió.

La histórica integrante de LAM también reveló una charla que tuvo Rosenfeld con una de las vestuaristas del canal.

"No le gusta nada lo que les traen las vestuaristas. No le gustan las marcas. ¿Un día saben lo que le dijo? 'Yo uso ropa importada', le dijo. La vestuarista fue a un importador mayorista y le llevó ropa. 'Te voy a invitar a mi vestidor porque yo uso Gucci y Dolce & Gabbana', le tiró. Bueno, tráigase ropa de su casa y déjese de romper las pelotas. ¿Dónde viste una vestuarista argentina que traiga Dolce & Gabbana? ¡Me saca de quicio!", detalló.

Yanina describió también cómo es el trato de Rosenfeld con el personal de maquillaje y peinado. "¡No saben a la hora de maquillaje y peinado! 'Nena, el rulito este no me gusta, ¿me retocas acá?'. Hacetelo vos y no me rompas. ¡Es insoportable! Yo leí muchas quejas de ex empleados de ella en Twitter. Acá somos todos empleados. Se nos trata bien. Se dice 'por favor' y se agradece. Si algo no te gusta, se pide bien, abogada panelista", sentenció.

Finalmente, la rubia recordó cuándo empezaron los cruces con la abogada. "Nosotros no vamos a defender a amigos y a chupar las medias. Me preparo, estoy informada, me rompo el lomo y me inmolo. Ella te tira abajo todo. Era el pico de rating del programa, Ángel leía la nota de Fabiola Yañez, yo estaba siendo tendencia y la señora quería que me calle. Cierre la boca, míreme y aprenda a hacer panelismo", concluyó.