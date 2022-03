Ana Rosenfeld durísima contra Juan Darthés: "Yo fui víctima de él también"

lam captura rosenfeld darthés.jpg La abogada Ana Rosenfeld aseguró en LAM que ella también fue víctima de Juan Darthés.

Al tiempo que agregó sobre Juan Darthés “Me produce un terrible rechazo verlo porque yo fui víctima también, porque yo confié en su palabra y en la de su grupo familiar”.

“Cuando tomé la decisión de defenderlo en el tema de Calu Rivero, hablé con él y con su mujer. Incluso, la primera que me contactó fue ella diciéndome que se estaba difamando el nombre de Juan porque lo estaban involucrando en algo que no se había podido probar”, detalló Ana Rosenfeld.

Cómo y por qué Ana Rosenfeld decidió dejar de representar legalmente a Juan Darthés

“Cuando yo lo llamé, el día me entero que iba a ser denunciado, me dice muchas cosas que, por supuesto, nunca conté. Simplemente me limité a dar un paso al costado en su defensa. Y yo siempre digo que si me hubieran llamado a declarar en alguno de los juicios, yo hubiera estado presente”, aseguró Ana Rosenfeld.

En tanto, detalló “Las palabras que yo tuve en ese momento, después me costaron la situación en la que me encuentro con el Colegio público de abogados (de Capital Federal). Cuando di un paso al costado, tanto él como su mujer me dijeron ‘te entendemos’”.

Y por último, la abogada contó cómo la perjudicó este hecho con el actor sobre su situación profesional: “Apareció un abogado que dijo ‘está likeándose con tu renuncia la culpabilidad de Darthés y me denunció. No solamente entendieron mi renuncia sino que legalmente seguí siendo su abogada, porque procesalmente y éticamente me correspondía seguir defendiéndolo durante diez días hasta que asuma una nueva representación, por lo tanto, en ningún momento lo abandoné”.