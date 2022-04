El furioso descargo de Yanina Latorre contra Ana Rosenfeld: "Es insoportable"

"En LAM somos muchas personas trabajando. Hay productores, maquilladores, camarógrafos, vestuaristas... Esta señora, a esas personas, no las registra y dice 'nena, nene, ¿quién me compra una gaseosa?'", siguió.

Embed

Con mucha ironía, Yanina le aconsejó a Rosenfeld que busque un asistente. "Si querés que alguien te haga algo, contratá un asistente y poné guita porque ni el remís te pagás. ¡Sos una miserable!", exclamó.

"No entiende el código de laburo. Los chicos que están ahí, hacen el programa. Yo adoro a los productores y los considero mis compañeros y mis amigos. Sin ellos el programa no sale al aire. A veces, es más arduo el trabajo detrás de cámara. No le decís 'nena o nene' al productor. Te averiguas el nombre y los llamas por el nombre", añadió.

La histórica integrante de LAM también reveló una charla que tuvo Rosenfeld con una de las vestuaristas del canal.

"No le gusta nada lo que les traen las vestuaristas. No le gustan las marcas. ¿Un día saben lo que le dijo? 'Yo uso ropa importada', le dijo. La vestuarista fue a un importador mayorista y le llevó ropa. 'Te voy a invitar a mi vestidor porque yo uso Gucci y Dolce & Gabbana', le tiró. Bueno, tráigase ropa de su casa y déjese de romper las pelotas. ¿Dónde viste una vestuarista argentina que traiga Dolce & Gabbana? ¡Me saca de quicio!", detalló.

yanina-latorre-ana-rosenfeld.jpg

Yanina describió también cómo es el trato de Rosenfeld con el personal de maquillaje y peinado. "¡No saben a la hora de maquillaje y peinado! 'Nena, el rulito este no me gusta, ¿me retocas acá?'. Hacetelo vos y no me rompas. ¡Es insoportable! Yo leí muchas quejas de ex empleados de ella en Twitter. Acá somos todos empleados. Se nos trata bien. Se dice 'por favor' y se agradece. Si algo no te gusta, se pide bien, abogada panelista", sentenció.

Finalmente, la rubia recordó cuándo empezaron los cruces con la abogada. "Nosotros no vamos a defender a amigos y a chupar las medias. Me preparo, estoy informada, me rompo el lomo y me inmolo. Ella te tira abajo todo. Era el pico de rating del programa, Ángel leía la nota de Fabiola Yañez, yo estaba siendo tendencia y la señora quería que me calle. Cierre la boca, míreme y aprende a hacer panelismo", concluyó.

¿Ana Rosenfeld quiere renunciar a LAM?

Hace unos días, en Mañanísima (Ciudad Magazine) aseguraron que Ana Rosenfeld quería renunciar a LAM tras el enfrentamiento con Yanina Latorre.

Ante esa información, Ángel de Brito le preguntó a la abogada por su futuro en el programa.

"Dijeron que habías renunciado, Ana", afirmó el conductor.

Embed

"¿Quién dijo eso? Yo no renuncié. Estoy acá", remarcó la panelista.

Por último, sobre sus diferencias con Yanina Latorre, Rosenfeld aclaró que no tiene intenciones de polemizar en vivo. "Las peleas personales trato de tenerlas fuera del aire", sentenció.