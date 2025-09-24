El nuevo parte médico sobre Thiago Medina: descompensación, maniobras y evolución

"En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", concluyó el parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

thiago medina parte medico

La angustia de Daniela Celis y Camilota por Thiago Medina

Daniela Celis y Camila Deniz expresaron en las últimas horas desde las redes sociales su total preocupación por el estado de salud de Thiago Medina e insistieron en sus pedidos de oraciones por su recuperación.

"Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro", expresó entre lágrimas Camilota muy afectada por el cuadro de su hermano, quien continúa internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

Daniela Celis, madre de las dos hijas de Thiago Medina, Laia y Aimé, también se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje desde sus historias muy angustiada por la situación que atraviesa su ex pareja.

Embed

"Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", indicó Pestañela.

Y cerró pidiendo: "Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".