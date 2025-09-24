A24.com

El nuevo parte médico sobre Thiago Medina: descompensación, maniobras y evolución

Este miércoles por la mañana se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, quien está internado en terapia intensiva desde el 12 de septiembre tras el grave accidente en moto.

24 sept 2025, 12:20
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó este miércoles 24 de septiembre el nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina quien está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno en terapia intensiva y con pronóstico reservado desde el 12 de septiembre tras el grave accidente en moto.

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días", indicó el último parte médico que difundió el conductor Ángel de Brito desde su cuenta en X.

"En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso", se precisó en el informe sobre la salud del joven de 22 años.

En ese sentido, se explicó los procedimientos médicos que se le realizaron en las últimas horas: "Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios".

"En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", concluyó el parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

La angustia de Daniela Celis y Camilota por Thiago Medina

Daniela Celis y Camila Deniz expresaron en las últimas horas desde las redes sociales su total preocupación por el estado de salud de Thiago Medina e insistieron en sus pedidos de oraciones por su recuperación.

"Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro", expresó entre lágrimas Camilota muy afectada por el cuadro de su hermano, quien continúa internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

Daniela Celis, madre de las dos hijas de Thiago Medina, Laia y Aimé, también se pronunció en sus redes sociales con un sentido mensaje desde sus historias muy angustiada por la situación que atraviesa su ex pareja.

"Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", indicó Pestañela.

Y cerró pidiendo: "Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

