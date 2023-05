Tomás Holder reveló que estuvo al borde de la muerte: "Dios me dio una segunda oportunidad"

"Tengo un grupo muy sano de amigos que me ayudó mucho a salir de todo eso y poder salir de tanta droga , de tanta ansiedad, se me hizo muy difícil y hoy en día ya llevo casi 5 meses sin nada de eso", expresó.

Tomás Holder recordó cuándo fue que sintió que tocó fondo. "Yo toqué fondo cuando el 10 de febrero fui a ver a Eric Prydz, un DJ que venía de afuera. Me acuerdo que esa noche me mando 'tusi', no me pegaba, media pastilla y no me pegaba. Me puse muy nervioso porque no me pega nada y, en un momento me mando keta, que fue el peor error del mundo", relató.

"Al toque siento que un loco me levanta, me abraza y me dice 'Tomi, la estás quedando. Si no te calmás la quedás'", siguió y remarcó que pensar en su familia lo salvó: "Lo primero que pensé fue 'tengo dos hermanitos que me aman, tengo una mamá que me ama, no me puedo morir así'".

El ex GH indicó que fue auxiliado por una persona que lo llevó a un after party y le dijo: "Si no seguís bailando, la droga no te va a bajar nunca".

Holder mencionó que después de recibir asistencia médica, un profesional le preguntó quién lo había ayudado y se dio cuenta de algo impactante. "Cuando me atendieron, me dijeron que tuve un preinfarto, 'lo que te pasó fue muy grave. Si no tenías esa persona que te baje, cuando te desmayaste, te morías porque el corazón sigue latiendo'. Y me preguntó quién me había ayudado, me di vuelta y le dije él. Me volvió a preguntar y cuando me di vuelta para verlo, no había nadie", añadió.

Por último, el ex GH afirmó que ese episodio lo acercó a Dios. "Ahí entendí que Dios me dio una segunda oportunidad, y esa persona que yo veía, fue un ángel que me mandaron", cerró.

Tomás Holder dio sus claves para alcanzar el éxito y criticó a quienes se levantan a las 7 de la mañana para trabajar

En los últimos días, Tomás Holder fue noticia luego de la filtración de un video íntimo. La grabación del ex Gran Hermano 2022 no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

Ahora, el joven volvió a aparecer en todos lados por una historia en Instagram, en la cual contó cuáles son las claves para alcanzar el éxito y criticó a aquellas personas que se levantan para trabajar a las 7 de la mañana.

“Muchas veces me han preguntando cómo ser exitoso en la vida. Bueno, se los voy a decir una vez y presten atención", comenzó diciendo Tomás Holder y siguió: "En la vida tenés que ser constante y no tenés que tener vergüenza a nada. La vergüenza te limita. Yo cuando arranqué en Tik Tok me banqué miles de críticas. Era de Rosario, con un celular de mierda, videos de mala calidad... y llegué hasta donde estoy”.

Por otro lado, el ex GH se mostró orgulloso de tener “la vida que quiere, con la gente que quiere” y afirmó que no tiene horarios, no depende de nadie, tiene su plata, "todo en ley, todo correcto”.

“Siguiente paso, visualizarte. Visualizá dónde querés estar, cuándo querés llegar ahí y cómo querés llegar ahí. Yo siempre visualicé dónde quería estar y lo sigo haciendo. Y lo voy a lograr, porque soy un chico constante”, continuó.

En el final de su video, Tomás Holder lanzó una definción polémica. "Si bien ustedes en las redes ven un personaje y dicen ‘che, qué boludo este pibe, qué boludo lo que hace’. Yo no soy el que se levanta a laburar a las 7 de la mañana para un trabajo normal, ganando un salario normal. Entonces, ¿el boludo sos vos o soy yo?”, cerró.