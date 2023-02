Tomás Holder y su problema con las adicciones: "Ingerí todo tipo de drogas"

Este viernes, Tomás Holder estuvo en el piso de LAM (América TV) y contó que estuvo en tratamiento psiquiátrico para tratar sus adicciones: "Viví muchos excesos y joda. Salía de lunes a lunes. No joda de la buena. Por suerte, tengo una familia que me dijo: '¡Basta!'".

Embed

"Estaba descontrolado. Ingerí todo tipo de drogas que se puedan imaginar hasta que un día tuve un ataque de pánico en una fiesta y dije: 'Hasta acá llegué'", agregó.

El ex GH se mostró conforme el giro que dio en su vida: "Volví a los buenos hábitos y me alejé un poco de la joda. Hoy estoy orgulloso de los cambios que estoy logrando. Hace cinco meses que no consumo anabólicos y no me inyecto nada".

Al finalizar, Holder reveló que está haciendo terapia para manejar los excesos. "Hablé bastantes cosas con un psicólogo y me sirvió. Es algo hermoso. Tomé medicación la primera semana, pero no necesité continuar, aunque sigo con el psicólogo", concluyó.

tomas-holder.jpg

El grito del exterior para Valentina, que descolocó a todos en Gran Hermano 2022

El lunes, los participantes de Gran Hermano 2022 recibieron la visita de sus familiares, que ingresaron al reality para quedarse una semana junto a ellos y jugar por la prueba del líder.

Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, se ganó el cariño del público. La joven vive en Francia, pero vino especialmente a la Argentina tras la convocatoria de la producción del programa.

Embed

En las últimas horas, la casa de Gran Hermano 2022 quedó conmocionada por un grito del exterior. Un fan del reality pasó por las inmediaciones de los estudios de Telefe para expresarle su aprecio a la hermanad el primo.

“El Primo tiene aguante. Valentina, queremos saber tu Instagram”, fue la frase que escucharon los chicos, que estaban en la galería junto a la hermana de Marcos.