Tras confirmar su separación, Flavio Mendoza disfruta de la playa en Pinamar con su hijo

Y si bien Mendoza habló de un "Por ahora", lo que no quita una posibilidad de reconciliación futura, lo cierto es que el bailarín por lo pronto decidió pasar una tarde de playa junto a su hijo, el pequeño Dionisio, en las arenas de Pinamar para recargar energías de cara a las presentaciones nocturnas.

Lo cierto es que Flavio Mendoza todavía tiene unos días más en ese balneario de la costa argentina, ya que la despedida de Stravaganza de Pinamar será con las funciones de los días 27 y 28 de enero próximos. Mientras tanto, el coreógrafo disfruta a pleno del verano junto a su hijo.

Flavio Mendoza aclaró el motivo por el cual se retiró del espectáculo de Nito Artaza

A comienzos de enero, Flavio Mendoza fue a ver el espectáculo de Nito Artaza, "Argentina, la revista". El capocómico y sus compañeros de elenco quedaron sorprendidos porque el coreógrafo se fue rápidamente de la sala, minutos antes del final de la obra.

Lorena Liggi, integrante de la propuesta teatral, habló con PrimiciasYa y reveló que les llamó la atención la actitud del creador de Stravaganza. "No sabemos qué pasó. En un momento en el escenario, Nito me mira y me dice: '¿se fue?'. Nos dolió su actitud", dijo la figura de Argentina, la revista, a este portal.

PrimiciasYa se comunicó con Flavio Mendoza, quien aclaró que tuvo que retirarse porque estaba con su hijo Dionisio. "Fuimos a ver Dinosaurios, una aventura jurásica antes, después a la playa y, a la noche, a la obra de Nito. Dio no daba más, estaba muy cansado", detalló el coreógrafo.

Por último, Flavio mencionó que necesitó retirarse antes para llevar al pequeño a descansar. "Se puso a llorar, estaba fastidioso, así que nos tuvimos que ir. Mi hijo es mi prioridad siempre", cerró.