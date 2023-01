Flavio Mendoza sorprendió a todos con un importante anuncio

Embed

El creador de Stravaganza no descarta la posibilidad de intentar una reconciliación. "Le consulté qué significaba ese 'por ahora', si hay chances de una reconciliación, y me dijo: 'no lo sé, pero hay buena relación", añadió el panelista.

El ex novio de Flavio tiene 23 años y es entrerriano. El coreógrafo contó que se conocieron por medio de las redes sociales y el flechazo fue inmediato. “Es la persona más sana y dulce”, dijo el artista cuando confirmó el romance.

Flavio Mendoza, sacado: insultó al público tras una función

Flavio Mendoza protagonizó un escándalo en la función de cierre de una de sus escuelas. El coreógrafo discutió con una mujer, que estaba en la platea y no aguantaba más el calor.

Todo quedó registrado por los teléfonos de los presentes. Lio Pecoraro y Fernando Piaggio pasaron el material al aire en El run run del espectáculo, donde se observaba el tenso entredicho.

Mendoza subió al escenario cuando finalizó la obra. En ese momento, el coreógrafo comentó que recibió quejas de parte de algunas personas del público por las altas temperaturas.

"Acá hay 4 o 5 conch... que se quejan porque no tengo aire", dijo el creador de Stravaganza. "¡Poné un aire, rata!", le respondieron desde la platea. "No hay ningún circo que tenga aire. La próxima ¿sabés qué?... te vas lo de Reina Reech", retrucó el experto en danza.

En el programa de Crónica TV intentaron comunicarse con el coreógrafo, pero no respondió al llamado de la producción para aclarar lo sucedido en su escuela.