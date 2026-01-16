La sorpresiva confesión de Sabrina Rojas sobre su divorcio con Luciano Castro: “Fue hace...”

Cuando por estas horas Luciano Castro viene de haber quedado en el ojo de la tormenta mediática por su infidelidad a Griselda Siciliani, sorpresivamente su exesposa Sabrina Rojas reveló detalles desconocidos sobre su divorcio.
La conductora de América TV reveló desconocidos detalles del trámite legal con el que puso punto final de manera definitiva a su vínculo con el padre de sus hijos, Luciano Castro. Aquí, la palabra de Sabrina Rojas.
La charla surgió en Ángel responde, el programa de streaming conducido por Ángel de Brito en Bondi Live y del que Rojas forma parte actualmente, tras abordar el anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que generó todo tipo de repercusiones. Fue allí que la conversación fue un disparador para que Sabrina contase su propia experiencia en el marco de las diferentes experiencias personales.
Fue así que con total naturalidad, Sabrina Rojas tomó la palabra para dar su opinión sobre lo que implica el casamiento y la convivencia. “El mayor cambio es convivir o no, más que firmar el papel. Divorciarse es caro también. Yo me casé una vez y no me volvería a casar. Yo me divorcié hace un par de meses. Yo me separé hace cinco años y me divorcié recién ahora”, saltó al pasar. Pero instantáneamente Ángel de Brito hizo un alto en ese dato no menor.
“¿Recién ahora?”, preguntó entonces el conductor visiblemente sorprendido al igual que el resto de los integrantes del programa, como así también de los espectadores. Sin inconveniente alguno en hablar de la cuestión, Sabrina detalló la cronología de su separación del por estos días cuestionado actor por sus reiteradas infidelidades con sus diferentes parejas.
“Me separé hace cinco años”, confió Rojas a lo que Ángel volvió a indagar queriendo saber “¿por qué tardaron tanto?”. Fue allí que la rubia confesó con su honestidad extrema: “Nos olvidamos. Hasta que un día dijimos: Che, seguimos casados, nos tenemos que pedir permiso para vender el auto”.
“Él me decía: ‘Tengo que vender la camioneta. ¿Pasás y firmás?’. Sí, paso, firmo. Yo también soy muy copada”, señaló entre risas sobre la separación del padre de sus dos hijos - Fausto y Esperanza- ya asumida y superada hace bastante tiempo.
Luciano Castro volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia luego de que se conocieran audios que habrían sido enviados a una joven mientras el actor se encontraba en Madrid, España, por compromisos laborales, hacia fines de 2025. La situación reavivó viejos debates sobre su vida privada y, en especial, sobre su vínculo con Sabrina Rojas, con quien compartió varios años de relación y dos hijos.
En medio de este clima, la actriz y conductora rompió el silencio y habló sin filtros en una charla con Ángel de Brito en el ciclo de streaming Ángel responde, que se emite por Bondi Live. Allí, el periodista fue directo al hueso y le preguntó sin rodeos: “¿Le metiste los cuernos alguna vez?”. Lejos de esquivar la consulta, Rojas sorprendió con su sinceridad: “Le he pagado con la misma moneda a Luciano”, admitió, generando un fuerte impacto entre los seguidores del programa.
A partir de ese reconocimiento, Sabrina reflexionó sobre el tratamiento mediático que suele rodear este tipo de escándalos y fue contundente al referirse a las críticas que recibe. “Después los demás que hagan lo que quieran, como hicieron siempre. A mí en un punto hasta, no digo que estoy resignado, pero ya sé quiénes son los que me van a dar, por más que yo dé una nota brillante, y donde sepan que tengo razón. Yo sé que me van a dar igual”, expresó, dejando en claro que ya no le sorprende el juicio público.
Ángel de Brito también quiso saber cómo vivió los rumores de infidelidad que durante años persiguieron a Castro mientras estaban casados. Frente a eso, Rojas recordó: “Me pasaba estando casada y hablaban de infidelidades de Luciano como si nada”. Y agregó que, en aquel entonces, ella tampoco quedó al margen de las versiones malintencionadas: “Me inventaron millones de romances. Yo casada, quién iba a decir que yo podía hacerle una infidelidad al que era el protagonista de la telenovela del momento”.
Más adelante, Sabrina buscó equilibrar sus declaraciones y aclaró que, pese a todo, no demoniza a su ex. “Él es un buen tipo”, sostuvo, aunque no dudó en marcar un límite al referirse a su vínculo con las mujeres: “De verdad es: o quedate soltero o dejá de lastimar minas”.
Por último, Rojas también se refirió a Griselda Siciliani y a la exposición que atraviesa en este contexto. “Yo no creo que a Griselda esto le haya pasado por encima. Me parece también ella tan empoderada y pañuelo verde diciendo: ‘al gordo lo conozco así y así lo acepto’. No, así lo acepto no. No tiene por qué estar pasando este momento de vos estar poniendo la cara en el papelón”, concluyó con firmeza, dejando una definición que volvió a encender el debate en el mundo del espectáculo.