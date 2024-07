Tras el fin de Gran Hermano, la inesperada decisión que afecta de cerca a Los Bro

Sin embargo, el estreno del programa se postergó para el lunes 12 de agosto. El ciclo irá de lunes a viernes de 10 a 12, en la franja previa a Se Picó, que conduce Gastón Trezeguet en ese canal.

Aunque tenía intenciones de estar en forma permanente con sus amigos, Bautista Mascia es el único que no será parte del proyecto de manera fija. El uruguayo estará algunos días a la semana, como invitado especial.

Poco a poco, los ex participantes del reality de Telefe se abren paso en los medios, como ocurrió con varios de los ex jugadores de la edición anterior.

image.png

La confesión de Furia sobre el sexo en la casa de Gran Hermano: "Soy silenciosa, pero..."

Tras haber finalizado su contrato con Telefe, Furia se sumó como panelista de Toda, el programa de Alex Caniggia en el streaming Carajo. Este martes, la ex Gran Hermano sorprendió al contar cómo eran los momentos de intimidad con Mauro D'Alessio.

"No podíamos estar en la cama, entonces íbamos al sauna. Llevábamos un colchón o el acolchado al sauna para estar ahí", recordó la entrenadora de crossfit en el ciclo del hijo de Mariana Nannis.

Furia mencionó que tenían la posibilidad de usar el cuarto ya que sus compañeros eran solidarios con ellos. Sin embargo, trataban de ir a otros espacios de la casa para no molestar. "Mucha gente copada nos decía: 'quédense con el cuarto'. Nosotros, por respeto, nos íbamos al sauna o al baño", agregó.

La ex GH expuso a Mauro e indicó que no podían quedarse en las habitaciones por los sonidos que él soltaba cuando estaban juntos. "¿Eran de hacer ruido?", quiso saber Alex Caniggia. "Yo soy silenciosa, pero la otra persona no lo era", señaló.

Pese a la química que hubo entre ellos en el reality, las cosas terminaron mal entre Furia y Mauro.