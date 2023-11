Tras el triunfo de Javier Milei, L-Gante enfrentó los rumores acerca de irse del país

“Quiero ver de donde salieron esas palabras que supuestamente dicen que las dije yo. ¿Saben que? Eso fue la misma campaña, sabiendo que lo que yo digo funciona en las noticias y la gente se la cree. Crean esa noticia falsa para generar controversia. ¿Pero después quien sale perjudicado? Yo. Estuve con Feinmann, estuve en la mesa de Mirtha Legrand, estuve en los lugares más piolas y jamás di una opinión política. Siempre fui neutral y siempre estuve haciendo música sin importar lo que digan y vienen a saltar con esa”, siguió.

Por último explicó las únicas razones por las cuales podría irse del país un tiempo y aseguró: “Si me voy, me voy a hacer un show a otro país porque me invitaron y me pagaron el viaje, la estadía en el hotel y todo eso para vaya a cantar". "Y si no hago música y es porque le estoy entrando a tu novia. Yo no dije eso en ningún lado y de última compruébenlo”, cerró con un humor fiel a su estilo.

Terminante opinión de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara y la relación que tuvo con su hijo

En 2022 mucho se habló del acercamiento que existió entre Wanda Nara y L-Gante cuando la mediática se encontraba en una crisis y distanciada geográficamente de Mauro Icardi.

Claudia Valenzuela, madre del cantante de cumbia 420, estuvo como invitada al ciclo Empezar el día, Ciudad Magazine, y se refirió al vínculo que mantuvo su hijo con la mediática.

La madre de Elian Valenzuela fue categórica al definir la relación que tuvieron: "Fue comercial", definió Claudia. Y luego recordó: “Yo la conocí (a Wanda) y tuve un buen trato”.

Y ante la consulta de los panelistas, amplió: “Pudo haber más. Lo que dijo Elian que pudo haber hecho forma parte de la vida personal de él y lo anda diciendo por todos lados. Yo no voy a aclarar ni oscurecer nada”.

Ahí Yuyito González le preguntó si le gustaba Wanda como nuera y Claudia fue sincera con un "no" al principio y después explicó al respecto de esa situación que se hubiera dado.

“No puedo decir ni que sí ni que no porque es meterme en un campo. Ella tiene toda una familia, puedo opinar que como persona me cayó bien, macanuda, divina. Pero de ahí a decir si me hubiera gustado tenerla en mi familia… No puedo…”, finalizó la madre de L-Gante.