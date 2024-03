Tras estar internada por dengue, Roxy Vázquez contó su dura experiencia: "Me desvanecí en el hospital"

También recordó que "no tenía ganas de comer. No tenía hambre, y cuando comí, vomité todo y terminé en el piso temblando. Un desastre".

"Me tiré en los sillones. Me temblaba el cuerpo como una hoja. Estaba con 40° de fiebre. Cuando me atienden tenía 4.5 de presión. El médico me empezó a hacer preguntas, y a la tercera me desvanecí en el hospital. Cuando me desperté estaba en la cama del sanatorio, no entendía nada", detalló la periodista de cuando fue a la guardia.

Y agregó: "Ahí empezaron a sospechar que era dengue y le dijeron a Julián (su pareja) 'la vamos a ingresar, le vamos a poner suero, la vamos a estabilizar y vamos a ir viendo'. Cuando me desperté en la habitación no entendía nada. El dengue te hace pomada el hígado, no tenés ganas de comer, no le sentís el sabor a los alimentos. Fue lo peor que me pasó en cuanto a salud".

Por último, Roxy contó cómo son los controles que hacen durante la internación: "Te van sacando sangre todos los días para controlar las plaquetas. Anoche me dejaron volver a mi casa, puedo caminar pero estoy débil".

Roxy Vázquez presentó a Pedro, su bebé de 15 días

El año pasado Roxy Vázquez sorprendió al revelar que estaba embarazada a los 43 años. La periodista de TN tuvo a su segundo hijo, Pedro, el 15 de enero. Junto a su pareja, Julián, están disfrutando de la familia ensamblada que armaron ya que Roxy ya es mamá de Rocco de su primera relación.

Ahora la periodista está en plena licencia por maternidad y por medio de sus redes sociales va contando cómo el bebé va evolucionando. Los primeros días estuvo ausente, pero ahora decidió mostrarlo a sus más de 250 mil seguidores.

Con un tierno video de ella tomando mate junto al bebito que apenas cumple dos semanas. “Para los que me preguntan por Pedro”, dijo y mostró al niño pataleando solito, mirando a una ventana.

En las últimas horas, Roxy Vázquez mostró una sesión de fotos que hizo antes de dar a luz al bebito que nació una semanas antes de lo previsto.