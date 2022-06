Tras la polémica separación de Jorge Rial, Romina Pereiro hizo un importante anuncio 

La noticia afectó a Romina, quien le dijo a la panelista: "Sin comentarios. No voy a decir nada. No había necesidad de hacer esto público ahora. Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas".

Y tras este mal momento, la nutricionista usó sus redes sociales para contar una linda noticia: su regreso a la televisión.

"Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de @telefe Voy a estar en “Ariel en su Salsa” junto a @arielrodriguezpalacios y un equipo espectacular que hoy conocí", señaló.

"La idea va a ser divertirnos mucho (pero muchoooo ) y aprender. Gracias Telefe, Producción, Ariel y a todo el equipo por confiar en mi. Nos vemos desde el próximo lunes a las 11.15", indicó Romina Pereiro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Romina Pereiro (@romipereiro)

Jorge Rial arrojó un explosivo mensaje luego de las versiones de romance con Josefina Pouso

A través de su cuenta de Twitter, Jorge Rial se refirió una vez más de la aparición de sus fotos con Josefina Pouso en un restaurante y paseando por Madrid.

“¡Volviste! Te hicieron tendencia estos días”, le comentó una seguidora al periodista, en alusión al impacto mediático que tuvieron sus imágenes comiendo y paseando con la expanelista de Intratables, tras anunciar su separación de Romina Pereiro hace tres meses.

Fiel a su estilo, Rial arrojó una llamativa respuesta. “No pueden vivir sin mi. Y cuando cuente lo que se viene mas de uno se va a preocupar”, comentó el exconductor de Intrusos.