Tras las cadenas de oración, aparecieron fotos actuales de Loly Antoniale

Solo se sabía, por fotos que publicó Marcia Frisciotti, Pochi de Gossipeame, de la modelo asistiendo a un recital que la banda Q´Locura brindó en Córdoba en octubre último, pero además de eso, nada se sabía de ella.

Loly

Las plegarias que se elevaron en las últimas horas gracias a la viralización del pedido rindió sus frutos porque este miércoles la periodista Tomás Dente llevó a El Impertinente fotos actuales de “Loly”.

“Vamos a mostrarte las fotos actuales. Esta es la Niña Loly versión 2025”, indicó Tomás Dente. “Estas son fotos inéditas. Es La Niña Loly 2025 y en su momento yo resalté al principio del programa que está igual pero más operada”, sumó.

“Yo la veo divina. Se mantiene bien”, señaló la panelista Ana Laura Román. “Yo la aprecio. Dentro de todas las novias que tuvo Jorge Rial fue la mejor. Fue la transición entre Silvia D´Auro y con las chicas estaba todo bien. Ella se comprometió con ellas como compañera de vida de Jorge”, remarcó.

Loly Antoniale

La mamá biológica de Morena Rial rompió el silencio con un doloroso testimonio

A cinco días de la detención de Morena Rial por un robo a una propiedad de Villa Adelina, en A la Tarde, América Tv, tuvieron acceso a reveladores audios de su mamá biológica, Azucena Luna, visiblemente angustiada por la situación.

“No sé cómo ayudarla porque no sé cómo llegar a ella. No quiero que ella me rechace, yo solo la busque para que sepa de la existencia mía y sus hermanos. Tengo entendido que siempre estuvo en contacto con mi hijo más chico, a mí no me manda mensajes, nada. Estamos incomunicadas”, aseguró la mujer de Tucumán.

Luego, sobre el difícil momento que esta viviendo expresó: “Qué no daría por irme a verla y hablar con ella, y decirle que no está sola, que estoy con ella. More hoy está grande y se está metiendo en cada problema que no lo puedo creer. A veces me pongo a pensar que si yo hubiera estado al lado de ella quizás no habría hecho todo lo que está haciendo".

“Yo tengo medios para llegar a More o cómo ayudarla, si tuviera la ayudaría porque realmente es mi hija y me duele lo que le está pasando aunque no la haya criado yo. Tiene mi sangre y si no aparezco todavía es porque tengo vergüenza ajena, de la gente, de lo que dirán. Yo lamentablemente no le hice ningún daño, el daño se lo está haciendo ella ahora”, confesó y admitió sentirse confundida.

Por último, en otro fragmento del audio hizo hincapié nuevamente en su miedo al rechazo y remarcó: “No quiero que me rechace, que diga que doy lástima. Yo no busco nada, no busco rating, no busco farándula, solo la busqué la ella para que sepa la existencia mía y de sus hermanos".