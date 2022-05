Tras lo rumores de separación con la China Suárez, Armando Mena Navareño se mostró con otra mujer

armando.jpg

Pero, tras el cumpleaños de la actriz para el que el empresario viajó de Madrid a Buenos Aires, las cosas cambiaron. Armando anunció que dejaría las redes porque tenía que enfocarse en un proyecto, pero todos hablaron de que el español de había agobiado de la persecución mediática y algo en su visita a su novia no le había gustado.

Hace unas semanas la China viajó a Madrid para estar presente en una entrega de premios y no hubo ninguna foto con el empresario, que para colmo, regresó a sus redes. Ahora, él decidió publicar una foto con otra mujer. En la imagen se lo puede ver abrazado a Miriam Giovanelli, una actriz española nacida en Italia conocida por su participación en la popular serie Velvet.

Pero esa no sería la primera imagen. Mientras la China estaba en Madrid, Armando fue a una fiesta pero con Miriam. Ella publicó las imágenes en su redes. Primero él está con un ramo de flores, y luego ella está abrazándolo entre ese ramo aunque a él no se le ve la cara. Todo esto da a entender que con Suárez no va más y ya encontró reparó en otros brazos.

armando-2.jpg

Reapareció Armando Mena Navareño, el ¿ex? novio de La China Suárez, tras una larga ausencia

A finales de marzo Armando Mena Navareño anunció que se alejaría de las redes sociales por tiempo indeterminado para dedicarse a un proyecto personal. El empresario lo hizo luego de haber visitado el país para el cumpleaños de 30 de la China Suárez, con quien se había puesto de novio.

Esta ausencia anunciada se creía que se debía también a un poco de agobio que sufrió por parte de los medios, algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero, sin decir más el joven de alejó y no parece que solo de su cuenta de Instagram sino que también de la actriz argentina.

Con el tiempo se comenzó a pensar que la relación se diluyó, ya no había mensajes cruzados, ni fotos, ni nada. Incluso, la China viajó a España para los premios Platino y no se mostró con Armando, ni en fotos en sus redes ni fue captada por los paparazzi, entonces se creo que sí están separados.

En medio de todo esto, y a poco más de un mes del anunció de su salida de las redes, Armando volvió. Con más de 70 mil seguidores, Armando reactivó su cuenta personal y subió una fotografía en solitario que parece que tiene que ver con el proyecto de una moto que lo hizo abandonar todo. Eso sí: no dejó de seguir a la China ni ella a él.