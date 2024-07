Tras semanas de intensos rumores, Cinthia Fernández confirmó su romance con Roberto Castillo: su palabra

Se trata del letrado que la representa desde hace años en su batalla legal con su ex, Matías Defederico, por el tema de la cuota alimentaria para sus hijas Charis, Bella y Francesca.

Sucede que por ese entonces Castillo estaba en pareja y nada ocurría entre ellos, pero evidentemente la atracción existía. En tanto, días atrás el popular letrado oficializó su separación a través de sus Instagram Stories, lo que habilitó que pudiese darse una chance amorosa con su clienta.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo 1.jpg

Así las cosas, este martes Cinthia Fernández visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming en Bondi donde finalmente confirmó el flamante romance con su abogado.

"¿Estás de novia con Roberto Castillo?", preguntó directo De Brito a lo que Cinthia admitió con un rotundo "Sí". Hace "más o menos un mes, un mes y una semana o dos más o menos...", detalló la mediática sobre el comienzo de la relación, explicando así que cierran perfectamente las fechas de la separación de él.

Y como para demostrar que el romance es algo reciente, si bien trabajan en conjunto desde hace años, Cinthia Fernández concluyó firme: "Yo no tengo problema que él -no tengo una captura mía- [muestre]. Él tiene la captura de cuando le entregó las llaves a su ex mujer [cuando] se fue de la casa", mientras De Brito acotó que Castillo -también su abogado- y su ex "ya había tenido varias crisis".

Roberto Castillo confirmó su estado civil tras ser vinculado a Cinthia Fernández

Desde hace algunos meses trascendió el rumor de una relación más allá de lo profesional entre Cinthia Fernández y su abogado Roberto Castillo.

En este sentido, la semana pasada el conocido abogado penalista reveló desde su cuenta de Instagram cuál es su real estado sentimental al ser consultado por uno de sus seguidores.

roberto castillo cinthia fernandez.jpg

"¿Está separado doc?", le preguntaron al letrado al abrir la caja de preguntas. Y Castillo confirmó con firmeza sin dar mayores precisiones: "Sí".

Roberto Castillo confirmó así que está separado de su anterior pareja después de ser vinculado durante meses con Cinthia Fernández, a quien asesora legalmente y se conocen hace ya un largo tiempo.