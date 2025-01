Tras ser acusada de cobrar para pegarle, Yanina Latorre cruzó furiosa a Wanda Nara y la expuso de la peor manera

"Varias cosas. La primera, no soy como ella... y el ladrón cree que todos son de su condición. Me va a tener que demostrar que cobro. Ella está acostumbrada al barro, a la marginalidad y a mentir. A mí no me ensucia nadie y menos poner en tela de juicio mi laburo", aseguró molesta.

Al tiempo que una hora después confió que la rubia la contactó diciéndole que la pasaría pruebas. Pero el enojo de Yanina fue creciendo de tal manera, por lo que no dudó en exponer todo a través de sus redes y anunció que la demandará: "No entra en razones. Y ahora me calentó! A mí no me van a ensuciar diciendo que cobro. Se viene una denuncia".

Claro que la cosa no quedó allí. Porque con una catarata de historias virtuales, Yanina volcó la tensa conversación con Nara, recordando sus movimientos durante todos estos meses. "Todo lo que pregunto a Wanda me lo contesta... en algunos temas me cambió la versión. Cuando le pregunto por L-Gante... cri cri. Cortaron, se pelearon, él se tomó el palo? Qué pasó?", confió sin filtro la mujer de Diego Latorre.

Y aseguró picante que "Wanda es como el perro del hortelano... no come ni deja comer. Ella deja a Mauro... confusamente, se viene a Bs As a seguir su vínculo con L-Gante", mientras que reveló que "según Mauro, nunca le blanqueó que se venía a instalar a Bs As".

Asimismo, recordó el 2024 de Wanda: "Se pone a trabajar, escolariza hijos. Mauro iba y venía, daba la sensación que ella estaba por un tiempo por laburo y volvía a Turquía. Se mostró con Mauro... fotos, salidas, mates... una vida".

Yanina Latorre expuso el romance de Wanda Nara con L-Gante y la comparó con la China Suárez

En tanto, el enojo de Yanina Latorre con Wanda Nara, tras acusarla de cobrar para ponerse del lado de Mauro Icardi, fue creciendo cada vez más. Así, se enfocó en su historia amorosa con L-Gante y no dudó en demostrar que hizo lo mismo de lo que acusa a la China Suárez: destruir una familia, según las propias palabras de la hermana de Zaira Nara.

"Ella me dice que hace 3 años se está tratando de separar. No entiendo. Los viajes, las fotos, las historitas y la mar en coche? El tema que grabaron juntos?", se preguntó enojada por completo. Y recordó que "en medio aparece L-Gante... al principio lo negó, después más o menos y terminó blanqueando". Y mientras aseguró que "Icardi dice que nunca confesó y que siempre se lo negó", contó: "ella me dice que Icardi siempre supo".

A esa altura de su enojo, Yanina Latorre volvió a hacer memoria. "Yo dije desde el 2022 que ella estaba enloquecida. Nadie se la garchó como él (sic). Ella dice que eran amigos, L-Gante dice que están juntos desde ese momento", disparó.

Así, analizó las palabras de la conductora de Telefe en LAM: "Wanda dice que Icardi no puede estar con la China. Dice que las hijas no pueden sacarse fotos con ella. Y que las hijas no pueden estar con Icardi y la China, que ella elige con quién están... Y que es una mamá (????)"

Al tiempo que la expuso sacando sus propias conclusiones: "Cuando se las ve negras se victimiza diciendo que es madre... en fin. Cuando se separó de Maxi, se fue a vivir con Icardi (que era amigo de la pareja, pequeño detalle). Sus hijos vivían con él, se los tatuó y le decían papá. Por qué ahora Icardi no podría vivir o estar en pareja con otra mujer?".

Por último, Yanina remató letal contra el accionar de Wanda Nara: "No nos olvidemos que L-Gante también tenía mujer... Y a ella no le importó (lo mismo de lo que acusa a la China). Y también se sacó fotos con la hija de L-Gante. Viajó a Brasil con la hija de L-Gante. Por qué Icardi y la China no podrían hacerlo, no?".