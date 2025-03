Tras ser fulminada, Chiara estalló contra Sandra en Gran Hermano 2024: "No sos el centro del mundo"

Acto seguido, también afirmó que ella sabía que la tatuada la iba a fulminar porque percibe "energéticamente a las personas”. "Si viene por alguien es porque esa persona es importante en esta edición", dijo Chiara muy segura.

"Sí, igualmente a mí no me gustaría que me fulminara", le contestó Sandra. "Sí, por eso, cuando entró vos le chupaste el o..., yo no. Vos y Ulises son iguales", disparó Mancuso filosa.

"Dijo que fulminó por lo que vio de afuera", le respondió Sandra.

Más adelante, cuando Chiara se fue, Sandra se quedó hablando en el comedor con Juan Pablo De Vigili y Santiago 'Tato' Algorta y lanzó durísima: “El problema que tiene ella es su ego. No puede soportar que Furia la haya fulminado".

Además, la discusión entre Chiara y Sandra siguió en la habitación cuando la más joven le recriminó que “hace comentarios mala leche”. “Yo estaba hablando con ella (Lourdes Ciccarone) antes de que vos llegaras. No sos el centro del mundo”, le respondió irritada.

Se conocieron detalles del romance de L-Gante con una participante de Gran Hermano 2024

Katia La Tana Fenocchio de Gran Hermano 2024 habría tenido un romance con L-Gante. La propia jugadora lo confirmó en una charla con sus compañeros en el reality de Telefe.

En una charla con Ulises Apóstolo, Santiago Larrivey, Selva Pérez y Furia, la chica de La Matanza confesó su pasado amoroso con el referente de la cumbia 420.

El cordobés quiso saber si había pasado algo con Elían Valenzuela. "¿Con L no?", indagó el muchacho. "Algo así", respondió La Tana, que soltó una sonrisa cómplice.

"¿De quién hablan?", fue la reacción de Selva. "No se pueden decir nombres de famosos, Selva", le advirtió Bati. "Un cantante... el novio de Wanda Nara", lanzó Furia.

Al parecer, el referente de la cumbia 420 y la rubia habrían tenido un touch & go.

La Tana se mordió la lengua para no decir nada, pero las muecas que hizo no fue necesario nada más.