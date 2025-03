La feroz pelea entre Luciana y Eugenia en Gran Hermano 2024: "No te soporto"

"Ay, la cara de diabólica que pones, te juro, es impresionante", disparó Eugenia. "¿Diabólica o jugadora?", le preguntó picante la participante. "Te juro que no te soporto, no te aguanto", lanzó irritada Ruiz.

"Me encanta que no me soportes", le contestó tranquila Martínez. "¿Que estaba buscando un clip con vos? Me has dicho el otro día. Boluda, qué te crees, ¿Susana? Por Dios. Hija, me aburres. Sos lo más aburrido que he visto en mi vida", siguió Eugenia.

"Si sos nuevita y estás en placa de algo te tenés colgar", acotó Luciana. "¿Colgar de vos? Me cuelgo de una soga antes que colgarme de vos", le respondió furiosa.

Por último, Eugenia le remarcó: "Si fuera una jugadora estratega no utilizaría las herramientas que usás vos: el lleva y trae, la tergiversación. Sos muy creída, cómo voy a querer colgarme de vos".

Volvió a sonar el teléfono rojo en Gran Hermano 2024 y una jugadora recibió un doble beneficio

Este martes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), una participante respondió el teléfono rojo y obtuvo un beneficio doble. Luciana Martínez lo atendió por primera vez y se llevó una sorpresa.

"Quien atienda el teléfono tendrá que fulminar a un jugador en este mismo instante", le informó el conductor Santiago del Moro a la participante trans.

Luciana reveló que nominaba a Eugenia Ruiz y argumentó que "desde la cena del sábado de nominados" no tuvo "conexión" con la santiagueña y "si bien hablamos, no llegamos a nada".

"Harta", se quejó Eugenia al escuchar la decisión de Luciana. "Harta de estar siempre nominada", agregó enojada.

Sin embargo, el beneficio que ganó Martínez contó con un extra: la jugadora y la fulminada, Eugenia, deberán compartir una noche romántica en el SUM.